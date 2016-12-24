МОЛОДЕЖКА ПОКАЗАЛА ЗУБЫ «ЗЕНИТУ»

«Мордовия-молодежная» в отсутствие своих лидеров дала бой одному из лидеров приволжского сезона - пензенскому «Зениту». Матч с представителями соседнего региона проходил в Саранске в то самое время, когда «Мордовия» билась в Курске с местным «Авангардом». И вполне естественно, что в силу проблем с составом ведущие игроки молодежки - Александр Ермаков, Михаил Федак, Николай Бояркин - были подтянуты в распоряжение главной команды республики.

В стартовом протоколе поединка с командой ведущего квартета у «Мордовии-м» набралось всего 13 фамилий (с учетом запасного вратаря). То есть шанс провести замену у тренеров «Мордовии-м» был, по сути, единичный. При этом пришлось экстренно наполнять состав юными футболистами 2002 года рождения, львиная доля которых впервые очутилась на уровне третьего дивизиона. Голкиперы Дмитрий Баулин и Владислав Резепов, защитники Кирилл Иркаев и Андрей Юдин, полузащитники Максим Гололобов и Дмитрий Купцов - все это пополнение из команды старших юношей МЦПЮФП «Мордовия», не сумевшей пробиться в число участников финального турнира республиканского чемпионата. Оказавшийся единственным резервистом 17-летний Сергей Шмаков подает определенные надежды, однако большую часть своего футбольного детства занимался видом спорта номер один на территории Чамзинского района. И вот в такой удручающей кадровой ситуации забить в ворота «Мордовии-м» зенитовцы, громящие всех и вся в стремлении не уступать землякам из каменского «Дорожника», смогли лишь однажды. Причем только усилиями лучшего бомбардира первенства МФС «Приволжье» Виталия Аралина.

«Хочу поблагодарить ребят за отличную игру, - прокомментировал действия своих подопечных наставник саранской молодежки Василий Дмитренко. - Вратарь Дмитрий Баулин выдал потрясающий матч. Его блестящие действия не раз срывали аплодисменты. В целом, учитывая силу соперника и проблемы с составом, мы старались играть в упрощенный оборонительный футбол. Были возможности наказать опытных зенитовцев в быстрых контратаках. Самый реальный шанс забить во втором тайме имел Дмитрий Купцов. Но немного замешкался и вместо необходимого удара по воротам отдал не самую удобную передачу партнеру. Вообще, такие матчи, несмотря на поражение, воодушевляют команду. Молодые таланты получают бесценный опыт и в полной мере осознают, что им есть к чему стремиться».

«МОРДОВИЯ-м» Саранск - «ЗЕНИТ» Пенза - 0:1

Гол: 0:1 - Виталий Аралин (34).

«Мордовия-м»: Баулин, Сарычев (к), Чемарин, Галкин, Мухин, Калиханов, Поветкин, Юдин, Иркаев, Купцов, Гололобов (Шмаков, 62). Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.

«Зенит» Пз: Балаган, Солодков, Уколов, Трунов, Асланов, Муромцев (к), Леднев, Кузнецов (Руис Диас, 9), Шакеев, Аралин, Мызгин. Главный тренер - Владимир Радкевич.

Предупреждены: Уколов, 57, Мызгин, 67.

Судьи: Гуреев, Павлов (оба - Саратов), Сливчук (Энгельс).

Инспектор: С.В. Старков (Тольятти).

14 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-го тура. 14 сентября: «Волна» - «Зенит-Ижевск-м» - 4:0 (Н. Козловский, 11, Г. Постаногов, 18, С. Дрягин, 38-пен., М. Рытов, 43), «Лада-Университет» - «СШОР-Волга-м» - 3:1 (Р. Шагеев, 30, С. Козиков, 50, Д. Заключнов, 88 - А. Ситников, 75), «Дружба» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» - 0:3 (В. Пальцев, 26, Д. Чвиров, 63, М. Лоскутов, 90+2), «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.), «Мордовия-м» - «Зенит» Пз - 0:1 (В. Аралин, 34), «Академия Коноплева» - «Химик» - 0:2 (А. Иванкин, 77, В. Ермаков, 88).



БОМБАРДИРЫ: 26 (3 пен.) - Виталий Аралин («Зенит» Пз), 20 - Григорий Постаногов («Волна»), 14 (2 пен.) - Дмитрий Антонов («Дорожник»), 14 (3 пен.) - Сергей Ювенко («Дорожник» - 9, «Лада-Университет» - 5), 11 - Даниил Храмов («Локомотив-НН»), Никита Козловский («Волна»), Сергей Дзодзиев, 10 (2 пен.) - Виталий Бурмаков (оба - «Химик-Август»), 10 (6 пен.) - Кирилл Муромцев («Зенит» Пз).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 25-й тур. 25 сентября (среда): «Академия Коноплева» - «Зенит» Пз, «Химик» - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.), «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «СШОР-Волга-м», «Дружба» - «Зенит-Ижевск-м», «Лада-Университет» - «Химик-Август», «Волна» - «Сызрань-2003-СШОР-2». 26 сентября (четверг): «Мордовия-м» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» (15:00, стадион «Старт»).