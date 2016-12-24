ЮНИОРСКАЯ КОМАНДА «МОРДОВИЯ» СТАРТОВАЛА В НОВОМ СЕЗОНЕ

Юниорская команда «Мордовия» в третий раз в своей истории стартовала в первенстве ЮХЛ. Впервые основной костяк коллектива едва ли не полностью сформирован из местных воспитанников. Несмотря на то что большая часть команд юниорской лиги укомплектованы 17-летними хоккеистами, принято решение сыграть этот сезон игроками 2003 года рождения. Таким образом, в предстоящих баталиях саранские ребята постараются набраться необходимого опыта (для того, чтобы прогрессировать в дальнейшем).

Главным тренером юниорской «Мордовии» назначен пензенский специалист Сергей Лаврентьев, отвечавший за тренировочный процесс в период предсезонной подготовки. Из других регионов в нашу команду подтянуты всего пять хоккеистов: Максим Жидейко и Артем Кирток (Тольятти), Илья Горохов и Кирилл Хайдуков (Челябинск) и Даниил Михайлов (Магнитогорск).

В заявочном листе сразу 16 воспитанников саранского хоккея: Илья Аверкин, Марат Асаинов, Дмитрий Бирюков, Арсений Дикарев, Андрей Егоркин, Артем Ежов, Никита Киндин, Илья Мокейкин, Кирилл Надоров, Денис Нарватов, Иван Новокрещенов, Валерий Поляков, Роман Сибряев, Александр Синдянкин, Артем Шегуров и Владислав Шмаков. Вместе с ними в перспективную доморощенную когорту входят Артем Алмаев, Владислав Гавричев, Роман Жадеев, Артем Миханков (представители Чамзинки), а также инсарец Егор Зорин.

14 сентября в Ледовом дворце состоялась торжественное открытие первенства ЮХЛ в Приволжском федеральном округе. В церемонии принял участие вице-президент Федерации хоккея Мордовии Владимир Чиглинцев. Перед собравшейся публикой выступили юные фигуристки Снежана Рощина и Анастасия Бурова. Первое символическое вбрасывание вместе с директором республиканской СШОР по хоккею Андреем Блохиным выполнил подопечный специальной школы-интерната для слабослышащих детей Кирилл Лапшин. Дебютные поединки с оренбургской командой «Юниор-Газпромдобыча» завершились поражениями (0:8 и 1:4). Первую шайбу сезона за саранских юниоров забросил Никита Киндин.

Между тем «Мордовия-2007» в минувшие выходные покорила Новочебоксарск, где стала победителем предсезонного турнира с участием пяти команд. Саранские ребята победили всех своих соперников - ХК «Саров» (3:0), местный «Сокол» (9:1), кировский «Союз» (8:0), йошкар-олинский «Спартак» (7:1) и саратовский «Кристалл» (10:0). Индивидуальным призом «Лучшему защитнику» был отмечен Глеб Борзин. Лавры лучшего бомбардира примерил Муслим Хабибуллов.