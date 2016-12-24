АРТЕМ СУРКОВ И СЕРГЕЙ ЕМЕЛИН - СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

Прославленные мордовские классики Артем Сурков и Сергей Емелин завоевали серебряные медали чемпионата мира по спортивной борьбе, продолжающегося в эти дни в Нур-Султане. Для того чтобы оформить олимпийские лицензии для нашей страны, на коврах столицы Казахстана необходимо было войти в первую «шестерку». Глобальная задача была выполнена практически без проблем. Однако решающие поединки для Артема и Сергея обернулись разочарованием.

Суркову в финале противостоял представитель Кубы Исмаэль Борреро. Соперник быстро повел в счете, затем получил предупреждение, но удержал в итоге свое преимущество до конца схватки. «Я понимаю, что выполнил задачу-минимум, - прокомментировал собственное выступление 25-летний триумфатор Будапешта-2018. - Но в финале я пропустил техническое действие в партере и ничего не смог сделать в стойке. Никаких отговорок быть не может. Сам во всем виноват. Конечно, мне бы хотелось взять реванш у кубинца на Играх в Токио. Но туда, как известно, надо еще попасть. В России немало борцов, достойных поездки на главный спортивный форум четырехлетия».

Емелин, который вплоть до финала ни разу не позволил оппонентам заработать на нем очки, за здравие начал и финал. Заработанный партер и его успешная реализация моментально принесли пять баллов. Казалось, победа уже в кармане. Но еще по ходу первого периода Кеничиро Фумита совершил что-то невероятное. «Самураю» удался бросок на четыре балла, затем еще на два, и еще раз на четыре. Так, буквально за считаные мгновенья, впечатляющие 5:0 трансформировались в сверхсложные 5:10. Стало понятно, что для восстановления равенства Сергею понадобятся целых три успешные атаки. Во втором периоде, по наставлению Гоги Когуашвили, уроженец Рузаевки отчаянно пытался рисковать. Но лихой японец очень грамотно «засушил» счет. Приметно, что в четвертьфинале именно Фумита со счетом 12:5 оставил не у дел молдаванина Виктора Чобану - основного конкурента Емелина предыдущих лет.

Для полноты картины стоит добавить, что по дороге в финал Артем Сурков поочередно победил тайваньца Ян-Кай-Чена (на туше), швейцарца Андреаса Вецша (9:0), серба Мате Немеша (2:1) и датчанина Фредрика Бьерхууса (на туше). Жертвами Сергея Емелина пали венгр Эрик Торба (9:0), румын Разван Арнаут (9:0), украинец Ленур Темиров (10:0) и казах Мирамбек Аингулов (8:0).

Еще один представитель мордовской школы борьбы Виталий Кабалоев, выступающий в наилегчайшем весе до 55 кг, легко прошел в квалификации киргиза Асан Сулайманова (9:0), после чего одолел украинца Виктора Петрика (6:3). Но в четвертьфинале сильнее оказался Нугзари Цурцумия (3:8). Не сложилась для Виталия и схватка с китайцем Лигуо Чао (поражение на туше).

ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2019

55 кг. 1. Нугзари Цурцумия (Грузия). 2. Корлан Жаканша (Казахстан). 3. Шота Огава (Япония) и Эльданиз Азизли (Азербайджан). 60 кг. 1. Кеничиро Фумита (Япония). 2. Сергей Емелин (Россия). 3. Мирамбек Аингулов (Казахстан) и Али-Реза Неджати (Иран). 5. Ленур Темиров (Украина) и Элмурат Ташмурадов (Узбекистан). 63 кг. 1. Шинобу Ота (Япония). 2. Степан Марянян (Россия). 3. Алмат Кебиспаев (Казахстан) и Славик Галстян (Армения). 67 кг. 1. Исмаэль Борреро (Куба). 2. Артем Сурков (Россия). 3. Фрэнк Штеблер (Германия) и Мате Немеш (Сербия). 5. Мохамед Эльсаед (Египет) и Фредрик Бьерхуус (Дания). 72 кг. 1. Абуязид Манцигов (Россия). 2. Арам Варданян (Узбекистан). 3. Балинт Корпаши (Венгрия) и Аик Мнацаканян (Болгария). 82 кг. 1. Лаша Гобадзе (Грузия). 2. Рафиг Гусейнов (Азербайджан). 3. Саид Абдвали (Иран) и Хайтао Ксян (Китай). 87 кг. 1. Жан Беленюк (Украина). 2. Виктор Лоринц (Венгрия). 3. Рустам Ассакалов (Узбекистан) и Денис Кудла (Германия). 5. Николай Стадуб (Беларусь) и Атабек Азисбеков (Кыргызстан). 97 кг. 1. Муса Евлоев (Россия). 2. Артур Алексанян (Армения). 3. Ченк Илдем (Турция) и Михаил Каджая (Сербия). 5. Тадеуш Михалик (Польша) и Георгий Мелиа (Грузия). Решающие поединки в весовых категориях 77 кг и 130 кг завершились вчера вечером, после того как этот номер «ВС» был сверстан и отправлен в печать.