НИЧЬЯ С НАДЕЖДОЙ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

«Мордовия» продемонстрировала яркую и изобретательную игру

Поединок в Курске вышел абсолютно непохожим на все остальные матчи «Мордовии» в текущем сезоне. События в нем развивались так, что предсказать результат было просто невозможно. Сначала «Авангард» смотрелся солидно и несколько раз был близок к тому, чтобы сделать преимущество в счете комфортным. Однако «Мордовия» достаточно быстро отыгралась, а после перерыва полностью переломила ход поединка. Да так, что сторонний наблюдатель вряд ли бы с ходу определил, кто в этот вечер хозяин поля.

Справедливости ради скажем и о том, что свой первый гол «Авангард» забил из офсайда, который откровенно проморгали судьи. Сей факт налицо, если изучить видеоповтор эпизода. Собственно, даже курский комментатор во время интернет-трансляции признал, что положение вне игры было. Однако эмоциональные апелляции футболистов «Мордовии» ни к чему, конечно, не привели. Система VAR пока еще далека от реалий ФНЛ, а потому питерец Ян Бобровский указал на центр, руководствуясь тем, что флажок ассистента на бровке остался в пассивном положении.

«Красно-бело-синие» порадовали своих поклонников, следивших за происходившим в прямом эфире посредством своих гаджетов и компьютеров, на 31-й минуте. Руслан Навлетов по правилам выиграл борьбу за мяч на втором этаже у голкипера курян, тот не сумел зафиксировать «пятнистого», а на добивании первым оказался бодро восстановившийся после травмы Денис Поярков. Похвалим вице-капитана «Мордовии» и за то, что преуспел он не только впереди, но и непосредственно в центре обороны. В одном из моментов именно Поярков очень аккуратно сыграл головой, не позволив мячу оказаться в сетке - в ситуации, когда наш вратарь Олег Смирнов не имел возможности отвести угрозу (см. второе фото). Впрочем, длинные руки Смирнова не раз и не два оказывались в нужное время в нужном месте. Срывать аплодисменты для нижегородца, защищающего последний рубеж «Мордовии», давно стало делом привычки. А однажды от верного гола саранскую команду спас высоченный корпус Радика Юсупова.

Свои голевые шансы, помимо гола, в первом тайме гости также имели. Будь чуточку точнее Александр Джумаев, головой замыкавший навес-«конфетку» в исполнении Филиппа Дворецкова, и противостояние вполне могло принять иные черты. Мог забивать и Руслан Навлетов, но мяч после его удара заметался в ногах партнеров и соперников, скопившихся на «пятачке» у ворот.

Настоящим героем второго тайма стал Владислав Адаев, пропустивший предыдущий матч с «Лучом» по семейным обстоятельствам (приносим искренние соболезнования перспективному футболисту в связи со смертью деда). Действующий обладатель «Приза зрительских симпатий» включил такие обороты, что игроки в синих футболках с трудом за ним поспевали. Высокие скоростные данные обеспечивали воспитаннику мордовского футбола простор при выполнении передач, и они получались просто на загляденье. А вот кому откровенно не везло в завершающей стадии атак, так это Филиппу Дворецкову. Как только он ни пытался пробить вратаря «Авангарда» Александра Саутина, но так и не сумел этого сделать. Хотя позиции для удара у воспитанника московского «Торпедо» были идеальные, да и времени для принятия верных решений имелось в наличии хоть отбавляй.

Отдельно отметим Дениса Соболева, исполнявшего со стороны «Мордовии» большинство стандартных положений. Где-то в районе 50-й минуты навес рузаевца со штрафного, с угла поля, мог привести к голу. Кирилл Гоцук головой срезал мяч под перекладину, и только отчаянный прыжок Саутина исправил огреху капитана «Авангарда». Харизматичного Гоцука в итоге удалили с поля (причем, как выяснилось, во втором подряд домашнем матче). Причиной стала вторая желтая карточка, полученная за пререкания с арбитром в момент назначения пенальти. С «точки» уверенно пробил Данила Буранов. Таким образом, замена, произведенная тренерский штабом Марата Мустафина, вышла результативной.

Но и это был далеко не финальный аккорд! На 90+2 минуте после фирменного прохода Адаева, молнией протащившего мяч из центра поля к штрафной площади, все тот же Дворецков имел стопроцентный шанс для взятия ворот, но реализация, о чем мы уже говорили, вновь подвела талантливого полузащитника. А так, глядишь, привезли бы из Курска победу…

Ближайшими соперниками «Мордовии» в Олимп-Первенстве ФНЛ будут соседи по незавидным позициям - «Текстильщик» и «Енисей». Ивановцы сильно удивили в 13-м туре, победив на стадионе спартаковской академии в Москве хабаровских армейцев (3:1). Удивили, прежде всего, потому, что перед этим трижды подряд проигрывали с крупным счетом - «Чайке» (0:3), «Факелу» (1:4) и «Балтике» (1:5). Именно эта победа «Текстиля» отодвинула «Мордовию» на предпоследнее место. Однако на данный момент от места в «десятке» флагман мордовского футбола отделяют всего 7 очков. Следовательно, всего пара побед способна существенно исправить турнирное положение. В Красноярске, конечно, тоже придется непросто. Но игра, продемонстрированная нашей любимой командой, несмотря на все известные трудности, настраивает на позитив. Между делом, 25 сентября в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «Мордовии» предстоит скрестить шпаги с «Ростовом». Памятуя о важности предстоящего события, публикуем кубковое расписание, которое Российский футбольный союз обнародовал в минувший четверг. И с удовольствием напоминаем, что победителя нашей пары на стадии 1/8 финала ждет встреча с победителем пары «КамАЗ» (Набережные Челны) - «Спартак» (Москва).

«АВАНГАРД» Курск - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:2

Голы: 1:0 - Кирилл Гоцук (19), 1:1 - Денис Поярков (31), 2:1 - Роман Минаев (77), 2:2 - Данила Буранов (85-пен.).

«Авангард»: Саутин, Никитин, Гоцук (к), Дашаев, Коробов, Батютин (Машуков, 80), Ковалев, Каюмов (Чиркин, 73), Касаев, Минаев, Федчук (Григорьев, 72). И.о. главного тренера - Олег Василенко.

ФК «Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Поярков, Юсупов, Стрелов, Джумаев, Хрипков (к), Навлётов (Буранов, 82), Дворецков, Адаев, Соболев (Ермаков, 84). Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Дашаев, 61, Гоцук, 67, Касаев, 88 - Адаев, 51, Хрипков, 55, Стрелов, 90, Джумаев, 90+2.

Удален: Гоцук, 83 (2 ж.к., неспортивное поведение).

Судьи: Бобровский (Санкт-Петербург), Степанов (Томск), Валявин (Саратов).

Делегат ФНЛ: Филипп Яковлев (Москва).

Инспектор: Виктор Лебедев (Санкт-Петербург).

14 сентября. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 3150 зрителей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Первые 20 минут мы тяжело входили в игру. «Авангард» владел территорией и проводил неплохие позиционные атаки. К тому же угрозу, при наличии высокорослых игроков, несли стандарты хозяев. Здесь, конечно, напряжение было. Но потом мы выровняли игру, хорошо действовали на встречных курсах. Было ли положение вне игры в момент первого гола?! Момент все равно заигран, и ничего не исправить… Во втором тайме мы полностью взяли нити игры в свои руки. Создали как минимум четыре голевых шанса. Жаль, подвела реализация. Но думаю, что зрителям матч понравился. И по самоотдаче игроков, и по числу единоборств, и по числу острых ситуаций.

Олег ВАСИЛЕНКО, и.о. главного тренера «Авангарда»:

- На мой взгляд, в первом тайме мы сыграли достаточно целостно. Забили рабочий гол. Что-то подобное отрабатываем на тренировках. А вот пропустили так, как не рассчитывали пропустить. Во втором тайме, наверное, все-таки стали заложниками перехлеста эмоций. О какой-то целостности говорить уже не приходилось. Она развалилась. И только когда немножко в себя пришли, смогли повести в счете еще раз. Дальше - удаление, пенальти. Но, даже оставшись вдесятером, мы не стали менять игровую схему. Свежих защитников не выпускали, оставили все как было. Старались продолжать играть на равных, не позволять сопернику нас превзойти.

ОЛИМП-КУБОК РОССИИ - 2019/2020. 1/16 ФИНАЛА. 25 сентября (среда):

12.00*. «Луч» Владивосток - «Динамо» Москва

12:00. «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» Грозный

15:00. «Томь» Томск - ФК «Тамбов»

15:30. «Енисей» Красноярск - «Зенит» Санкт-Петербург

18:00. «Алания» Владикавказ - ЦСКА

18:00. «Чайка» Песчанокопское - ФК «Уфа»

18:30. ФК «МОРДОВИЯ» - ФК «Ростов» Ростов-на-Дону

18:30. «КамАЗ» Набережные Челны - «Спартак» Москва

18:30. «Шинник» Ярославль - ФК «Сочи»

19:00. «Факел» Воронеж - «Арсенал» Тула

19:00. «Чертаново» Москва - ФК «Оренбург»

19:00. «Черноморец» Новороссийск - «Урал» Екатеринбург

19:00. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Краснодар»

19:00. ФК «Химки» - «Рубин» Казань

19:30. «Торпедо» Москва - «Крылья Советов» Самара

21:30. «Балтика» Калининград - «Локомотив» Москва

Примечание: * - везде указано московское время.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-го тура. 14 сентября: «Луч» - ФК «Нижний Новгород» - 0:0, «Енисей» - «Балтика» - 2:2 (Плопа, 36-авт., 50-авт. - Наилсон, 52, Маркин, 90+1), «Томь» - «Спартак-2» - 2:2 (Житнев, 48, Киреенко, 62 - Данилин, 16, Глушенков, 69), «Нефтехимик» - «Шинник» - 2:2 (Хубаев, 59, Мичуренков, 90+2 - Самодин, 52, Эктов, 69), «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск» - 3:1 (Мухаметзянов, 33, Горюшкин, 71, Сидоров, 76 - Кузьмичев, 74), «Авангард» - ФК «Мордовия» - 2:2 (Гоцук, 19, Минаев, 77 - Поярков, 31, Буранов, 85-пен.), «Ротор» - «Факел» - 2:0 (Ненахов, 66, Байрыев, 74), ФК «Химки» - «Чайка» - 1:0 (Полярус, 30), «Торпедо» - «Краснодар-2» - 2:1 (И. Сергеев, 41, Лебеденко, 49 - Онугха, 76). 15 сентября: ФК «Армавир» - «Чертаново» - 1:1 (А. Калмыков, 33 - В. Сарвели, 68).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

14-й тур. 21 сентября (суббота): «СКА-Хабаровск» - «Енисей» (12:00), ФК «Нижний Новгород» - «Авангард» (15:00), «Спартак-2» - «Нефтехимик» (16:00), ФК «Мордовия» - «Текстильщик» (17:00), «Чайка» - «Краснодар-2» (17:00), «Торпедо» - «Томь» (17:00), «Балтика» - «Ротор» (18:00), «Факел» - ФК «Химки» (18:00), ФК «Армавир» - «Луч» (18:00), «Чертаново» - «Шинник» (18:00).

15-й тур. 29 сентября (воскресенье): «Луч» - «Чертаново», «Авангард» - ФК «Армавир», «Текстильщик» - ФК «Нижний Новгород», «Енисей» - ФК «Мордовия», «Ротор» - «СКА-Хабаровск», ФК «Химки» - «Балтика», «Краснодар-2» - «Факел», «Томь» - «Чайка», «Нефтехимик» - «Торпедо», «Шинник» - «Спартак-2».

БОМБАРДИРЫ: 9 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 8 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), 8 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 7 - Александр Руденко («Спартак-2»), 7 (1 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), 7 (3 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 5 - Игорь Портнягин (ФК «Нижний Новгород»), Камран Алиев (ФК «Химки»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 5 (1 пен.) - Саид Алиев («Луч»), 5 (3 пен.) - Эльдар Низамутдинов («Шинник»). Лучший ассистент: Артем Полярус (ФК «Химки») - семь результативных передач.