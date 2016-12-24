НА МАКАРОВА ПРЕТЕНДУЮТ ЦСКА И «УРАЛ»

По информации популярного спортивного портала Чемпионат.com, ЦСКА имеет намерение заполучить себе в состав полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова. Один из ведущих клубов нашей страны уже интересовался на предмет приобретения воспитанника мордовского футбола в летнее трансферное окно и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Сообщается и о том, что интерес к перспективному футболисту проявляет «Урал».

В настоящий момент Денис с восемью забитыми мячами делит первую строчку в бомбардирском споре с московским торпедовцем Иваном Сергеевым, который впереди только по той причине, что ему реже доводилось исполнять пенальти. Удивительная голевая серия 25-го номера нижнекамцев продолжалась семь туров подряд! Таким образом, Макаров едва не повторил рекорд нападающего Дмитрия Голубова, который в сезоне-2011/2012 забивал за брянское «Динамо» в девяти турах кряду.

Будучи уроженцем Тольятти, Денис Макаров длительное время занимался в главной футбольной школе Мордовии и проживал в стенах интерната, что располагался в подтрибунном помещении стадиона «Старт». В составе команды «Мордовия-98» атакующий хавбек не раз добивался успехов на детско-юношеском уровне. После этого самобытный талант выступал за команду «ЦПРФ-Мордовия» в первенстве МФС «Приволжье». Азы футбола нынешний лидер «Нефтехимика» постигал под началом тренеров Игоря Лайкина, Рената Кутюшева, Виктора Бородулина и Сергея Савочкина.