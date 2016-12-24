НА МАКАРОВА ПРЕТЕНДУЮТ ЦСКА И «УРАЛ»

«Газконтроль» ответит за обман стариков
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
По информации популярного спортивного портала Чемпионат.com, ЦСКА имеет намерение заполучить себе в состав полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова. Один из ведущих клубов нашей страны уже интересовался на предмет приобретения воспитанника мордовского футбола в летнее трансферное окно и планирует вернуться к этому вопросу зимой. Сообщается и о том, что интерес к перспективному футболисту проявляет «Урал».
В настоящий момент Денис с восемью забитыми мячами делит первую строчку в бомбардирском споре с московским торпедовцем Иваном Сергеевым, который впереди только по той причине, что ему реже доводилось исполнять пенальти. Удивительная голевая серия 25-го номера нижнекамцев продолжалась семь туров подряд! Таким образом, Макаров едва не повторил рекорд нападающего Дмитрия Голубова, который в сезоне-2011/2012 забивал за брянское «Динамо» в девяти турах кряду.
Будучи уроженцем Тольятти, Денис Макаров длительное время занимался в главной футбольной школе Мордовии и проживал в стенах интерната, что располагался в подтрибунном помещении стадиона «Старт». В составе команды «Мордовия-98» атакующий хавбек не раз добивался успехов на детско-юношеском уровне. После этого самобытный талант выступал за команду «ЦПРФ-Мордовия» в первенстве МФС «Приволжье». Азы футбола нынешний лидер «Нефтехимика» постигал под началом тренеров Игоря Лайкина, Рената Кутюшева, Виктора Бородулина и Сергея Савочкина.
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа