31 августа в Саранске состоялись открытые чемпионат и первенство Мордовии по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс», посвященные памяти заслуженного тренера России А.В. Хохлова. С удовольствием публикуем имена и фамилии победителей и призеров.

Класс мотоциклов 65 куб. см. 1. Роман Барабошкин («СШОР по велоспорту»). 2. Артем Гордеев. 3. Матвей Генералов (оба - «Легион 13» Рузаевка). Класс мотоциклов 85 куб. см. 1. Артем Кошелев («Легион 13»). 2. Владислав Захаров (СШОР). 3. Никита Свистунов («Легион 13»). Класс мотоциклов 125 куб. см. 1. Дмитрий Гришин. 2. Данила Еремкин (оба - «Легион 13»). 3. Максим Масликов (СШОР). Класс мотоциклов OPEN. 1. Илья Рыжих (СШОР). 2. Денис Дергунов («Легион 13»). 3. Данила Лушников (СШОР). Класс мотоциклов «Чезет». 1. Василий Мизюркин. 2. Олег Барашкин (оба - «Старт» Заречный). 3. Сергей Коновалов (ДОСААФ Пенза). Класс «Ветераны». 1. Рафаэль Эминов («Легион 13»). 2. Сергей Логинов (СШОР). 3. Юрий Мулин (ДОСААФ Пенза). Класс «Любители». 1. Максим Лушников (СШОР). 2. Роман Кривов («Вираж» Пенза). 3. Максим Захаров (СШОР).