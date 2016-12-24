КТО СТАНЕТ СОПЕРНИКОМ «МОРДОВИИ» В 1/16 ФИНАЛА?!

Кубковая жеребьевка пройдет на федеральном телевидении

Ничейный результат привезли из южного Армавира футболисты главной команды республики, и это однозначно тот случай, когда следует признать нули на табло за успех. Проблемы с составом давно стали притчей во языцех, тем не менее конкретно по этой причине подопечным Марата Мустафина вновь пришлось действовать в ослабленном составе. Дисквалификации Андрея Хрипкова и Виктора Сергеева, а также нахождение в лазарете целой группы игроков заставили «Мордовию» выйти на поле в таком сочетании, которое никогда прежде тренерами не использовалось.

Практически весь матч хозяева поля пытались выстроить атаку, которая способна привести к голу. Моменты у ворот Олега Смирнова были, но либо выручала оборона, либо сам вратарь (к слову, впервые вышедший играть с капитанской повязкой) демонстрировал высочайший класс, выдавая на-гора потрясающие сейвы. Как бы то ни было, а сдержать одного из главных снайперов ФНЛ Амура Калмыкова саранской команде удалось. А ведь 25-летний бомбардир имел как минимум три голевых шанса. Однажды пробивал по воротам буквально с метра, но потрясающая реакция Смирнова неизменно становилась непреодолимым барьером для воспитанника кабардино-балкарского футбола, начинавшего карьеру в любительской команде «Кубанская корона» в чемпионате Краснодарского края (в одно время, кстати, с экс-капитаном «Мордовии» Алексеем Мулдаровым и нынешним капитаном зубовской «Плайтерры» Виктором Романюком).

Дела в таблице у «Мордовии» пока складываются плохо. Третья позиция снизу не может служить поводом для оптимизма. А вчера, 2 сентября, стало ясно, что ждать пополнения в трансферный дедлайн саранской команде, увы, так и не придется. Между тем расставание с Константином Базелюком выглядит вполне обоснованным. Долговязый форвард, звездные годы которого прошли в ЦСКА, так и не сумел продемонстрировать своих лучших качеств. Скорее, напротив, изрядно разочаровал саранскую торсиду. Как верно подметили в социальных сетях болельщики «красно-бело-синих», единственное, чем отметился Костя, - это протолкнул мяч в пустые ворота, после того как Виктор Сергеев сделал все для того, чтобы гол в ворота «Спартака-2» состоялся. Осталась непонятной для многих и привычка Базелюка подавать угловые. С его-то габаритами! В третий раз за карьеру нападающий с греческими корнями вернулся на берега Амура. Не исключено, что «СКА-Хабаровск» именно та команда, в которой ему будет комфортно (контракт между клубом и игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон). Поэтому, как говорится, не будем судить строго. Но и плюсовать, извините, не за что.

Предстоящая «домашка» с «Лучом» позволяет надеяться, что свое турнирное положение «Мордовия» поправит. Клуб из Владивостока не выглядит зловредным препятствием. Туром ранее «тигры» уступили в дальневосточном дерби (0:2), учинив себе автогол и пропустив с пенальти на самом флажке, при этом играли в родных стенах. Обслуживать поединок с «желто-синими» в качестве главного арбитра назначен 33-летний рефери из Ижевска Станислав Васильев, впервые приезжавший судить в Саранск 10 лет назад. Что интересно, тогда еще на стадион «Светотехника». От души желаем успеха нашей любимой команде!

Тем временем уже завтра состоится жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России, куда пробилась «Мордовия», победив на выезде в серии пенальти тольяттинский «Акрон» (1:1, пен. 5:3). Впервые в истории данное мероприятие покажут по федеральному телевидению. Жеребьевка начнется в 09:30 в студии телеканала «Матч ТВ». Не пропустите! Комментировать занятную процедуру будет амбассадор БК «Олимп» Георгий Черданцев. Напомним, что потенциальные варианты для «Мордовии» - это ФК «Ростов», «Урал», «Рубин» и московское «Динамо». Почетными гостями жеребьевки станут обладатели трофея разных лет - Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин и Андрей Тихонов.

Кое-кого из этих людей, как известно, мы сможем увидеть в родном городе в ближайшую пятницу, 6 сентября, в преддверии матча Россия - Сербия, на площади перед стадионом «Мордовия Арена». И не просто увидеть, а напрямую пообщаться с ними! С подробностями развлекательной программы, которая будет предварять собой официальный матч российской молодежки, можно ознакомиться на центральных полосах этого номера «ВС». А в минувший понедельник появилась информация о том, что бесплатные билеты в сектор активной поддержки (В144) можно приобрести в туристическом агентстве «Турне», расположенном по адресу: ул. Коммунистическая, 60 (вход с торца здания). Режим работы: с 10:00 до 18:00. Телефоны для справок: +7 927 173-41-15, +7 987 996-66-76. Спешите! Количество билетов ограничено!

ФК «АРМАВИР» Армавир - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:0

ФК «Армавир»: Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен, Мирошниченко (к), Безлихотнов (Лусикян, 75), Поляков (Падерин, 70), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 73), Замалиев, Калмыков (Гафар, 83). Главный тренер - Арсен Папикян.

ФК «Мордовия»: Смирнов (к), Ятченко, Юсупов, Климов, Теняев (Стрелов, 28), Орлов (Соболев, 66), Дворецков, Джумаев, Навлетов, Буранов (Ермаков, 79), Адаев (Поярков, 74). Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Замалиев, 87 - Ермаков, 88, Ятченко, 90.

Судьи: Фролов, Сафьян, Шаламберидзе (все - Москва).

Резервный арбитр: Рустем Кошко (Белореченск).

Делегат ФНЛ: Дмитрий Карабин (Москва).

Инспектор: Алексей Монахов (Москва).

31 августа. Армавир. Стадион «Юность». 3102 зрителя.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 11-го тура. 31 августа: «Луч» - «СКА-Хабаровск» - 0:2 (Марущак, 65-авт., Кацаев, 90+2-пен.), «Енисей» - «Чайка» - 1:3 (Харитонов, 25 - Шайморданов, 61, Текучев, 68, Бычков, 70), ФК «Нижний Новгород» - «Чертаново» - 0:0, «Томь» - «Нефтехимик» - 0:1 (Уридия, 19), «Авангард» - «Балтика» - 0:0, «Текстильщик» - «Факел» - 1:4 (Радченко, 70; на 60-й мин. Попов не реализовал пенальти - Петрусев, 37, Корян, 49, Рябокобыленко, 65, Воробьев, 85), «Ротор» - «Торпедо» - 0:2 (Лебеденко, 4, Рязанцев, 90+1), ФК «Химки» - «Спартак-2» - 1:0 (К. Алиев, 71), «Краснодар-2» - «Шинник» - 2:2 (Марков, 4, Черников, 72 - Олейников, 47, 69), ФК «Армавир» - ФК «Мордовия» - 0:0.



БОМБАРДИРЫ: 8 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 8 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 7 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), Александр Руденко («Спартак-2»), 6 (3 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 5 - Игорь Портнягин (ФК «Нижний Новгород»), Камран Алиев (ФК «Химки»), 5 (1 пен.) - Саид Алиев («Луч»), 4 - Михаил Маркин («Балтика»), Владимир Дядюн (ФК «Химки»), Владислав Сарвели («Чертаново»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), 4 (2 пен.) - Эльдар Низамутдинов («Шинник»), Мухаммад Султонов («Ротор»).

Лучший ассистент: Артем Полярус (ФК «Химки») - семь результативных передач.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

12-й тур. 7 сентября (суббота): «СКА-Хабаровск» - «Авангард» (08:00), ФК «Нижний Новгород» - ФК «Армавир» (15:00), «Шинник» - «Томь» (15:00), «Чертаново» - «Нефтехимик» (15:00), «Текстильщик» - «Балтика» (16:00), «Спартак-2» - «Краснодар-2» (16:00), ФК «Мордовия» - «Луч» (17:00, стадион «Старт»), «Факел» - «Енисей» (18:00), «Торпедо» - ФК «Химки» (18:00), «Чайка» - «Ротор» (19:00).

13-й тур. 14 сентября (суббота): «Луч» - ФК «Нижний Новгород», «Авангард» - ФК «Мордовия», «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск», «Енисей» - «Балтика», «Ротор» - «Факел», ФК «Химки» - «Чайка», «Торпедо» - «Краснодар-2», «Томь» - «Спартак-2», «Нефтехимик» - «Шинник». 15 сентября (воскресенье): ФК «Армавир» - «Чертаново».