ЧАЛОВ И ОБЛЯКОВ, СУЛЕЙМАНОВ И ИГНАТЬЕВ

Молодежная сборная сыграет в Саранске в звездном составе

Все ближе 6 сентября. В первую пятницу осени в Саранске впервые в истории сыграет молодежная сборная России. «Мордовия Арена» примет стартовый матч россиян в отборочном цикле молодежного чемпионата Европы 2021 года. В соперниках у подопечных Михаила Галактионова будет сборная Сербии (начало в 19:00). 1 сентября российская молодежка соберется на учебно-тренировочной базе в Новогорске, а в наш любимый город прибудет 4 сентября.

Несмотря на то что в этот же день национальной сборной России предстоит ответственный поединок с Шотландией в Глазго (начало в 21:45), в числе тех, кто приедет в Саранск, перспективные «армейцы» Федор Чалов и Иван Обляков. Первому из них доводилось бывать у нас 8 июня вместе с командой Станислава Черчесова. Поучаствовать в историческом разгроме Сан-Марино (9:0) непосредственно на поле Федору не довелось, зато он раздал кучу автографов. Возможно, кто-то уже успел подзабыть, что его старший брат Даниил Чалов, ныне радующий поклонников белорусского «Витебска», в сезоне-2016/2017 выступал за «Мордовию», а зимой 2015 года вызывался в молодежную сборную России на Кубок Содружества в Санкт-Петербурге.

Входил в список из 30 сборников на исходе весны 2019-го и Иван Обляков, перешедший из «Уфы» в ЦСКА всего год назад, но заслуживший за это время солидную репутацию. В минувший уик-энд, кстати, Чалов забил в ворота «Ахмата» как раз с передачи Облякова, а затем сам ассистировал Николе Влашичу, когда хорват довел счет на табло до разгромного.

Все чаще приковывает внимание к собственной персоне и краснодарец Магомед-Шапи Сулейманов. В крайнем туре РПЛ он, как и Чалов-младший, тоже отметился голом, благодаря чему «быки» добились мирного исхода в противостоянии с «Локомотивом» и чудесным образом вознеслись на вершину таблицы (при равенстве очков сразу у пяти клубов). В Саранск 19-летний талант приезжал совсем недавно, сразу после похорон «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Уже на 2-й минуте Сулейманов отдал «голевуху» на Вандерсона, и «Тамбов» в итоге капитулировал. Второй мяч в поединке с обидчиками «Спартака» записал себе в актив Даниил Уткин, фамилия которого также в свежем списке Галактионова.

В общем, состав у молодежки будет самый что ни на есть боевой. Те же вратари Александр Максименко и Матвей Сафонов давно являются основными в своих клубах - «Спартаке» и «Краснодаре» соответственно. Готов рвать оборонительные порядки сербов с болгарами и еще один звездный краснодарец Иван Игнатьев. «Перед тем как объявить состав, мы проговорили со Станиславом Саламовичем все моменты по всем нашим общим игрокам, - приводит пояснение 35-летнего рулевого молодежной сборной официальный сайт РФС. - В июне Чалов и Обляков были в главной сборной, но сейчас ситуация принципиально другая. Мы стартуем в официальных матчах. Принцип Черчесова заключается в том, что при подобных обстоятельствах он приглашает только тех, кто имеет стабильное место в основе. Так было и в предыдущем цикле с Александром Головиным, а в позапрошлом - с Романом Зобниным и Алексеем Миранчуком».

Напомним, что жеребьевка, проходившая 11 декабря 2018 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, определила в соперники молодым россиянам команды Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. 10 сентября - гостевой поединок с болгарами (София, стадион «Славия», начало в 20:30). 11 октября - домашняя встреча с поляками (Екатеринбург, «Екатеринбург Арена»). 15 октября - выезд в гости к эстонцам. Завершится же квалификация МЧЕ-2021 осенью 2020 года В финальной части спор за медали поведут 16 команд, в том числе - сборные Венгрии и Словении (на правах организаторов турнира).

Продажа билетов на матч Россия - Сербия стартовала 6 августа, то есть традиционно ровно за месяц до даты матча. Билеты доступны к покупке на сайте http://saransk.kassir.ru, а также в фирменной кассе KASSIR.RU, расположенной по адресу: г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 71 (ТРЦ «Сити-Парк»). График работы - с 10:00 до 21:00.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

(состав на матчи с Сербией и Болгарией)

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Чертаново» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин (ФК «Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Данил Степанов («Рубин» Казань).

Полузащитники: Данил Глебов (ФК «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Голубев (ФК «Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба - ФК «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев (ФК «Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).