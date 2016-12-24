«Люди есть люди, они просто хотят жить»

Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на пресс-конференции

Донецк

Решение поехать на Донбасс не было спонтанным, Андрей Елистратов вместе со своим коллегой-журналистом Александром Ручинским уже бывали там в 2014 году. Тогда, пять лет назад, противостояние уже успело разделить Украину на «до» и «после». Местные жители винят в случившемся бывшего президента - Януковича. Говорят, что он просто испугался, а надо было сразу подавить тот конфликт на Майдане…

Андрей Елистратов пробыл на Донбассе неделю, как и в свой первый визит. Этого времени было достаточно, чтобы понять: многое изменилось - и город, и люди в нем. Несмотря на пять лет продолжающейся войны, Донецк живет обычной жизнью. Исключение составляет комендантский час, который длится с 11 вечера до 5 утра. Во всем остальном столица Донбасса функционирует в нормальном режиме: школы готовятся к новому учебному году, больницы, магазины и транспорт работают по распорядку мирного времени. В городе люди себя ощущают в относительной безопасности, если такое слово может быть применимо ко всей этой ситуации.

За пять лет боев линию соприкосновения удалось отодвинуть на 15 километров от города, и даже окраина Донецка сегодня практически избавлена от спорадических артиллерийских обстрелов. Хотя пару лет назад целью могло стать любое здание, стреляли везде, стреляли по всем. За пять лет прифронтовой жизни в в этом городе погибло больше 100 детей, памятники и обелиски им можно встретить всюду.

Не могут простить

Жители Донбасса просто не могут простить Украине то, ЧТО случилось. Люди молят бога, чтобы политики, которые в дальнейшем будут решать судьбу ДНР, не забывали, какой ценой жителям республики досталось их стремление к справедливости.

«Но сказать, что там 100 процентов населения за ДНР, за Россию, тоже будет неправильно. Есть люди, которые говорят «мы хотим назад, в Украину». Они были там, когда не было войны. Поэтому они и хотят вернуть все, как было раньше, без вот этого всего. Без разборов, кто прав, кто виноват, кто за кого, кто против кого. Осуждать такую их позицию у меня язык не повернется. Люди есть люди, они просто хотят жить».

Паспортный бум

Как только Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ДНР, услышать выражение «паспортный бум» можно было чуть ли не на каждом шагу. До сих пор получение этого документа остается для жителей республики главной путевкой в будущее. Люди устали от неопределенности, устали от войны. И российский паспорт дает им надежду на лучшую участь. Особой веры в то, что война все-таки закончится и новая украинская власть пойдет на какие-то радикальные шаги по восстановлению мира, у местного населения практически нет. Говоря о временных рамках, они используют выражение «до следующих выборов». Так местные выражают свое отношение к новой украинской власти. В ДНР часто можно услышать фразу, относящуюся к новоиспеченному главе государства: «человек, который делал пародию на президента, сам стал пародией на президента».

Добровольцы и «дорога жизни»

Следить за тем, чтобы в ДНР все было спокойно, доверили народной милиции. Нет, это не воинская повинность, а добровольное волеизъявление. Бойцы, вступившие на службу в народную милицию, получают какое-никакое денежное содержание. Расторгнуть контракт можно по желанию. При этом служащие не имеют никаких страховок, даже в случае ранения они не могут рассчитывать на выплаты от властей республики. Но с трудоустройством здесь тоже не ахти, а рядовой доброволец в среднем получает около 15 тысяч. И это по местным меркам считается «очень хорошо». Наиболее распространенный уровень заработков в ДНР сейчас в три раза меньше.

Большую роль в жизни дээнэровцев играет гуманитарная помощь из России. На «дороге жизни», ведущей в Донецк, даже установлен памятник российской гуманитарной колонне. Выглядит он как автомобиль с белым тентом. Люди в ДНР прекрасно понимают, что смогли выжить в значительной мере благодаря гуманитарной помощи из России.

Еще раз на Донбасс

Рассказывая все это, Андрей Елистратов признался, что хочет еще поехать на Донбасс. Время, проведенное на передовой, позволяет взглянуть на мир по-другому. За неделю, когда мордовский журналист жил в ДНР, в стычках на линии соприкосновения потери несли обе стороны. Только за одну ночь погибли четверо украинских военнослужащих. Правда, по некоторым данным, их погубила собственная халатность. Мол, проявили неосторожность, когда разгружали мины. И даже возвратившись домой, Андрей все получает и получает сообщения о жертвах. Кто-то ранен, кто-то погиб, несколько жилых домов повреждены в результате обстрелов. И так продолжается каждый день…

«Новая поездка туда будет означать ухудшение ситуации, а я этого не хочу. Донецк стал для меня почти родным городом. И несмотря на то, что такие командировки опасны, работать в экстремальных условиях мне интересно».

Анастасия Цилигина, фото Андрея Елистратова