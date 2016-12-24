ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ И ПРЕМИЯМИ

В преддверии Дня физкультурника, 9 августа, в Доме республики состоялось традиционное чествование ведущих спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Заслуженные гранты наиболее отличившимся вручал Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков. В торжественной атмосфере дипломами и денежными премиями были награждены 140 спортсменов и 33 тренера-преподавателя по работе с детьми в возрасте до 17-ти лет.

В своем приветственном слове Владимир Федорович отметил, что пропаганде здорового образа жизни в нашем регионе неизменно уделяется особенное внимание. Согласно официальной статистике, в настоящее время в Мордовии систематически занимаются физкультурой и спортом 43% населения. К 2024 году их число должно вырасти до 53%.

Наиболее значимых побед в последнее время добились борцы греко-римского стиля - Артем Сурков и Сергей Емелин, завоевавшие золотые медали мирового чемпионата, а также представительница велоспорта-ВМХ Варвара Овчинникова, в активе которой победа на юношеской Олимпиаде. В общей сложности в минувшем 2018 году спортсменами нашей республики было завоевано более 1100 медалей на международных и всероссийских турнирах. За прошедшие шесть месяцев текущего года в копилку сборной Мордовии было занесено почти 700 наград. В составы сборных команд России по различным видам спорта входят 153 представителя Мордовии.