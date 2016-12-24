ДОРТМУНД - НУР-СУЛТАН - ТОКИО

3 и 4 августа в немецком Дортмунде состоялся международный турнир, в котором в составе национальной сборной России приняли участие спортсмены «СШОР по спортивной борьбе и дзюдо имени Алексея Мишина».

Виталий Кабалоев победил в весовой категории до 55 кг. Действующий чемпион мира Артем Сурков стал вторым в категории до 67 кг, а Заур Кабалоев в этом же весе - третьим. Соревнования в Германии являются одним из этапов подготовки к мировому чемпионату, который в сентябре пройдет в столице Казахстана, Нур-Султане, и во многом предопределит шансы российских борцов применительно к летним Олимпийским играм 2020 года в японском Токио.