В Саранске открылся новый детский сад

Вчера в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8» расположен по адресу: ул. Татьяны Бибиной, 3. На открытии присутствовало множество родителей будущих воспитанников. Участие в торжественном мероприятии принял Глава РМ Владимир Волков.

Этот детский сад был построен по поручению Президента РФ Владимира Путина. Строительство велось на протяжении двух лет. Напомним, в августе 2017 года состоялась рабочая встреча Президента страны с Главой республики, во время которой Владимир Путин передал Владимиру Волкову папку с обращениями жителей Мордовии, поступившими в ходе «Прямой линии» с главой государства. Одно из обращений касалось строительства детского сада в новом микрорайоне Саранска по улице Татьяны Бибиной. Совокупная стоимость построенного объекта составляет 196 млн рублей.

Глава Мордовии осмотрел все помещения нового детского садика, посетил разновозрастные группы, пообщался с детьми и воспитателями. В детском саду есть музыкальный, физкультурный залы, современнейший компьютерный класс, бассейн. Здесь даже потолки и жалюзи разноцветные, а на полу повсюду мягкие ковры: одни - с изображением различных животных, другие - в виде детских пазлов! Кругом очень красиво и уютно, расставлены цветы.

Экскурсию по новому зданию для Владимира Волкова провел заведующий детсадом МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8» Владимир Антонов. «Наш детский сад уже полностью укомплектован, - сообщил он. - Большая часть из 250 малышей, посещающих детсад, живут в домах, расположенных в новом микрорайоне по улице Татьяны Бибиной».

Детское учреждение оснащено самым современным оборудованием, мебелью, игрушками. Будут работать 13 групп:

12 групп общеразвивающей направленности, а также специализированная логопедическая группа - для детей с нарушениями речи. Есть ясельные, средние и старшие группы. У каждой группы - индивидуальный вход. В детском саду предусмотрены штатные единицы педагога-психолога и логопеда.

Здесь имеется бассейн, где будут заниматься воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ослабленным здоровьем. Глава республики отметил, что это очень важно. Занятия в бассейне проводит инструктор по плаванию, который подчеркнул, что постарается сделать всё для того, чтобы научить малышей держаться на воде, обучить основным стилям плавания.

В спортивном зале занятия будет вести выпускник Московского государственного педагогического университета Вячеслав Балашов. В беседе с Владимиром Волковым инструктор по физической культуре рассказал, что приехал в Мордовию 5 лет назад. Республика ему так понравилась, что он принял решение здесь остаться. «Мне в Мордовии нравится. Уезжать не собираюсь», - заверил Вячеслав.

В дар новому детсаду Глава республики передал сертификат на приобретение новой цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша». Это новая разработка для детских садов, позволяющая дошкольникам изучать окружающий мир экспериментальным путем. Она уже установлена в компьютерном классе «Весёлого аистёнка». «Это очень интересная разработка, - отметил Глава республики. - Сегодня утром у меня было немного свободного времени и я постарался в ней разобраться. Признаться, это удалось не сразу». Специальной программой, входящей в комплекс «Наураша», Владимиру Волкову измерили пульс. «У вас пульс здорового человека!» - сообщила приятным голосом программа после проведения замеров.

Следующий пункт экскурсии - пищеблок. Повара рассказали о сбалансированном питании: ребят будут кормить мясом, рыбой, фруктами и овощами. Питание в саду пятиразовое. Кстати, в пищеблоке даже лифт имеется.

В завершение в музыкальном зале лидер Мордовии побеседовал с родителями, которые были очень благодарны за построенный детский сад. Кроме того, в ходе общения Глава региона ответил на вопросы родителей о дальнейшем развитии Химмаша.

Осмотрев новый детский сад, Глава Мордовии дал высокую оценку качеству работ, выполненных строителями. «Очень красиво подобраны цвета, - отметил Владимир Волков. - Видно, что строители старались, делали, как для своих детей. Вот именно такое высокое качество строительства должно быть у нас везде!»