ПОРАДОВАЛИ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

«Мордовия» превзошла самый перспективный резерв страны

Сегодня, 24 июля, футболисты «Мордовии» скрестят шпаги с московским «Торпедо» на легендарной арене имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице российской столицы. А в минувшую субботу подопечные Марата Мустафина обыграли в родных стенах один из самых симпатичных коллективов ФНЛ - московский «Спартак-2». Несмотря на то что победа вышла минимальной, качество футбола со стороны обеих команд и сам темп матча превзошли ожидания болельщиков.

В своей славной истории наша команда имела честь побеждать главную команду самого популярного клуба отечественного футбола. События весны 2013-го, когда залогом изумительного успеха стали голы Андрея Пазина и Даниэля Оприцы, останутся в памяти навсегда. Почетной получилась и ничья, добытая тремя годами позже в логове «гладиаторов» (на территории бывшего Тушинского аэродрома). А вот второй «Спартак» прежде неуклонно становился камнем преткновения для «Мордовии». В четырех поединках побеждала исключительно молодая поросль «гладиаторов» - 0:2 и 1:4 (в сезоне-2016/2017), 0:1 и 0:4 (в сезоне-2018/2019). Общая разность забитых и пропущенных мячей 1:11 выглядела катастрофической. Но, как известно, все серии - будь то из побед или из поражений - имеют свойство рано или поздно заканчиваться. На радость саранской торсиде это произошло уже сейчас - в момент, когда три очка были крайне необходимы представителям региона-13 (словно глоток свежего воздуха).

При обилии голевых моментов ключевую роль сыграли нереализованный пенальти и красивая комбинация, приведшая к взятию ворот на 55-й минуте. Форварду из Либерии Сильванусу Нимели, взявшемуся исполнять одиннадцатиметровый, назначенный в компенсированное время первого тайма, зачем-то вздумалось исполнять трюк Зинеддина Зидана из финала ЧМ-2006. Однако вычурная тяга к эстетике вместо положительных эмоций принесла его партнерам по команде только разочарование. Вместо «девятки» мяч угодил в перекладину, и мысли о выпендрежном голе «в раздевалку» африканцу пришлось отложить до лучших времен.

«Мордовия», напротив, забила в самое нужное время. Причем так, что заставила креативных спартаковцев понять - шутить с ней ни в коем случае нельзя. Бывший «нижегородец» Виктор Сергеев использовал свой главный козырь (высокую скорость движения с мячом), на впечатляющем рывке вошел в штрафную, а дальше - не пожадничал и как на блюдечке выкатил мяч Константину Базелюку. Тому, в свою очередь, оставалось лишь правильно подставить ногу, чтобы заставить взреветь от восторга трибуны «Старта». Начала же результативную комбинацию, как удалось выяснить после просмотра видеозаписи, светлая голова полузащитника Данилы Буранова, которому, к слову, не так давно доводилось выходить на поле в футболке «Спартака-2».

Турнирная таблица пока, по прошествии трех туров, ощутимой роли не играет. По-хорошему «выстрелить» в дебюте удалось четырем командам. Рекордно много забивают «Химки» Андрея Талалаева, ударился в прыть «Ротор» Игоря Меньщикова, удивляет раскованностью «Шинник» Александра Побегалова, не пропускает «Торпедо» Сергея Игнашевича. Но все это на фоне того, как подавляющей массе команд необходимо время, дабы элементарно сыграться. И тут нет ничего удивительного, ведь с подобным приходится сталкиваться из года в год. Причины банальны. Сверхкороткое летнее межсезонье отражается практически на всех, но больше всего бьет по тем, кто не имеет возможности сохранить игровой костяк. Просто потому, что находится в не самых привлекательных финансовых условиях. Иными словами, резвый старт - вещь продуктивная, но на марафонской дистанции в 38 туров важно максимально собранно пройти всю дистанцию. И неоднократно происходило так, что команды, только искавшие свою игру в июле, к моменту ухода на зимний перерыв выбирались на высокие позиции, не обращая внимания на упущения, имевшие место в середине лета.

Говоря о турнире в целом, еще раз отметим Дениса Макарова. Повод как никогда подходящий. Уроженец Тольятти, получавший футбольное образование в Саранске (под началом Игоря Лайкина, Рената Кутюшева, Виктора Бородулина и Сергея Савочкина), в матче первого тура поразил с пенальти ворота «Мордовии» в родной обстановке стадиона «Старт». Что поделать, таков футбол. Но играет Денис так, что не может не обращать на себя внимания. В субботу «Нефтехимик» победил в Армавире, и одним из творцов этой победы стал как раз наш Макаров. Ворота «оранжево-фиолетовых» он поразил ударом от центральной линии (причем пробивал со своей половины поля). Что тут скажешь?! Именно такие нестандартные действия и заставляют пристально следить за тем, как развивается карьера талантливого полузащитника.

Календарь Олимп-Первенства ФНЛ абсолютно не дает расслабляться его участникам. Едва открылся сезон, а уже приходится играть не только в выходные, но и средь недели. При такой густоте событий заглянуть в судейские назначения будет делом не лишним. Выездной матч с «Торпедо» обслужит бригада арбитров во главе с 34-летним питерцем Артемом Любимовым. Прежде ему доводилось трижды обслуживать игры «Мордовии» (1 победа, 1 ничья, 1 поражение, мячи 4:4) и дважды работать на поединках «автозаводцев» (1 победа, 1 поражение, мячи 3:3). Как видим, преимущества в статистике нет ни у одного из соперников. Домашний матч «Мордовии» с «Чайкой» проведет 39-летний Евгений Турбин, за плечами которого 123 игры (556 предупреждений и 36 удалений) на уровне ФНЛ. Частный клуб из Ростовской области для опытного рефери подмосковного Дмитрова - предмет совершенно незнакомый. Между тем флагман мордовского футбола Турбин судил символичные 13 раз (3 победы, 4 ничьи, 6 поражений, мячи 15:22).

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