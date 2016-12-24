ИБРАГИМ МАРГИЕВ - ТРЕТИЙ НА КУБКЕ АЗИИ

Очередного успеха добился Ибрагим Маргиев - представитель республиканской СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина. Коллекцию его наград пополнила бронзовая медаль открытого Кубка Азии, проходившего в казахстанском городе Актау.

Рейтинговые международные соревнования, посвященные памяти заслуженного деятеля Мангистауской области Турара Жолдыбаева, собрали 250 спортсменов. Подопечный Серго Бадриашвили выступал в весовой категории до 100 кг. Обладателем медали высшей пробы стал дзюдоист из Казахстана Виктор Демьяненко, одолевший в финальной схватке таджика Саиджалола Саидова, которому Маргиев уступил в полуфинале. Перед этим член сборной Мордовии поочередно заставил капитулировать казаха Альбека Изтелеуова и узбека Джасурбека Шукурова.