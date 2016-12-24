ИБРАГИМ МАРГИЕВ - ТРЕТИЙ НА КУБКЕ АЗИИ

Равенство в правах!
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек