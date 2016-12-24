МОРДОВИЯ ПРИНИМАЕТ ФИНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

В минувший вторник, 23 июля, в столице Мордовии закипели футбольные баталии IX летней Спартакиады учащихся России. Сразу два турнира по виду спорта номер один - среди юношей и среди девушек - пройдут на стадионе «Старт» и в парке Ленинского района Саранска.

В турнире девушек под флагом нашей республики принимают участие юные футболистки из Ковылкина и Рузаевки: Алена Аросланкина, Алина Афонина, Екатерина Волынщикова, Алина Горностаева, Ирина Данилкина, Мария Данилкина, Екатерина Калагина, Дарья Клейменова, Дарья Красилова, Дарья Маслова, Юлия Мелешина, Алена Недайборщ, Ольга Орлова (к), Наталья Павлова, Екатерина Сорокина, Рената Толстякова, Валерия Трекозова и Юлия Чекашкина.

В первом матче начальной стадии сборная Мордовии (на командном фото, тренеры - Дмитрий Глушичкин и Ольга Заренина) встречалась с командой Пермского края. Еще один соперник по начальной стадии - сборная Московской области (25 июля, четверг, 14:00). Далее, согласно структуре турнире, «тройки» трансформируются в триумвираты, первый из которых оспорит медали различного достоинства. В группе «А» за единственную путевку в призовую зону соперничают Москва, Красноярский край и Карелия, в группе «Б» - Краснодарский край, Свердловская область и Санкт-Петербург.

В турнире юношей честь Мордовии доверено защищать подопечным Сергея Дикарева и Игоря Лазарева. В бордовых футболках на изумрудном поле будут сражаться: Артем Ананьев, Николай Бурмистров, Владимир Буцких (к), Антон Гродников, Дмитрий Кирдянов, Никита Козлов, Михаил Кошкин, Иван Кульнин, Дмитрий Малышев, Константин Мокшанов, Кирилл Ноздрин, Данила Панежа, Артем Потапов, Артем Рачков, Дмитрий Тишенков, Герман Трушин, Варис Хайров и Егор Шаров.

Сборная Мордовии (тренеры - Сергей Дикарев и Игорь Лазарев) поочередно сыграет с командами Московской области (26 июля, пятница, 16:00), Кабардино-Балкарии (28 июля, воскресенье, 16:00), Томской области (30 июля, вторник, 14:00) и Санкт-Петербурга (31 июля, среда, 14:00). В параллельной группе померятся силами Хабаровский край, Москва, Татарстан, Тюменская область и Ростовская область. На заключительный день турнира, 1 августа, намечены матчи итоговой классификации (то есть для того, чтобы пробиться в финал, необходимо занимать на групповой стадии только первое место).

Остается добавить, что вслед за футбольными баталиями в Саранске пройдут финальные соревнования Спартакиады еще по трем видам спорта: велоспорту-шоссе (с 1 по 7 августа), плаванию (с 6 по 10 августа) и велоспорту-BMX (9 и 12 августа).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ