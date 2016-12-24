МОРДОВИЯ, МОСКВА И ЧУВАШИЯ СРАЖАЛИСЬ НА САРАНСКОЙ «БИАТЛОНКЕ»

В минувшую пятницу на базе Лыжно-биатлонного центра состоялось открытое первенство республики, участниками которого стали более 130 спортсменов из Саранска и районов Мордовии, а также гости соревнований из Москвы и Чувашии. Формат турнира - гонка с раздельного старта (классическим стилем передвижения). Имена победителей и призеров - перед вами.

Девушки 2008 года рождения (2,4 км). 1-2. Дарина Лошманова и Карина Курмышкина. 3. Ирина Митрошина (все - Мордовия). Юноши 2008 года рождения и младше (2,4 км). 1. Петр Легков (Москва). 2. Семен Сарычев. 3. Тимофей Светкин (оба - Мордовия). Девушки 2006 - 2007 годов рождения (2,4 км). 1. Варвара Тимченко. 2. Василиса Легкова. 3. Вероника Федотова (все - Москва). Юноши 2006 - 2007 годов рождения (2,4 км). 1. Иван Гребенщиков. 2. Дмитрий Сазыкин. 3. Вячеслав Кушков (все - Москва). Девушки 2004 - 2005 годов рождения (4 км). 1. Екатерина Никитина (Мордовия). 2. Диана Бурова. 3. Мария Самарцева (обе - Москва). Юноши 2004 - 2005 годов рождения (4 км). 1. Евгений Евстифейкин (Мордовия). 2. Матвей Морозов. 3. Владислав Аникеев (оба - Москва). Девушки 2002 - 2003 годов рождения (4 км). 1. Татьяна Рюмина. 2. Светлана Миронова. 3. Ирина Леденева (все - Москва). Юноши 2002 - 2003 годов рождения (4 км). 1. Павел Баранов. 2. Никита Семенютин. 3. Матвей Некрылов (все - Москва). Девушки 2001 года рождения и старше (8 км). 1. Варвара Карпова. 2. Марина Ковалева (обе - Москва). 3. Юлия Асташкина (Мордовия). Юноши 2001 года рождения и старше (8 км). 1. Антон Коротков. 2. Сергей Иванов. 3. Владислав Ненев (все - Москва).