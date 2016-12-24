МОРДОВИЯ, МОСКВА И ЧУВАШИЯ СРАЖАЛИСЬ НА САРАНСКОЙ «БИАТЛОНКЕ»

Воздушная тревога
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...