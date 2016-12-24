МЕДАЛИ ИЗ СТОЛИЦЫ МАРИЙ ЭЛ

Спорт

На днях в Йошкар-Оле завершились соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. За медали соревнований боролись 1278 спортсменов со всех уголков России. Нашу республику представляли воспитанники Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва.
Олег Брежнев завоевал четыре медали в плавании (спорт ПОДА). Наш земляк стал бронзовым призером, преодолев 50 метров вольным стилем за 28,54 секунды, а затем завоевал вторую «бронзу» на стометровке баттерфляем (результат - 1.21,6). «Золото» в плавании на спине на 100 метров покорилось с цифрами 1.10,60. В заключительный соревновательный день в обширную копилку было добавлено «серебро» на ста метрах вольным стилем (1.01,42).
Еще одну медаль в общекомандный зачет добавил Михаил Коркин. Легкоатлет стал вторым в беге на дистанции 1500 метров с результатом 4:47,22 (спорт слепых, класс В1). На вторую ступень пьедестала почета поднялся Денис Щербаков, завоевавший «серебро» в толкании ядра с результатом 10 метров и 67 сантиметров (спорт ЛИН).
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

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