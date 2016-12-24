МЕДАЛИ ИЗ СТОЛИЦЫ МАРИЙ ЭЛ

Деньги выводили через латвийские фирмы!
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
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Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
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