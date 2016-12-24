«МОРДОВИЯ-2011» НАКАПЛИВАЕТ ОПЫТ СОПЕРНИЧЕСТВА

«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Так считает известный кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая, благодаря которому саранская публика впервые увидела скульптуру С.Д....
В новом микрорайоне Саранска будет построено свыше 77 тысяч квадратных метров жилья
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...