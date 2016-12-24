«МОРДОВИЯ-2011» НАКАПЛИВАЕТ ОПЫТ СОПЕРНИЧЕСТВА

Восьмилетние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» в дни летних каникул активно проводят товарищеские матчи, позволяющие накапливать бесценный опыт соперничества на изумрудном прямоугольнике. На днях подопечные Игоря Лайкина и Алексея Шкаева встречались с ребятами годом старше, а затем дважды проверили собственные силы в соперничестве с представителями Рузаевки.

Спарринг с «Мордовией-2010» завершился со счетом 5:9, но, несмотря на это, стал залогом хорошей игровой практики и положительных эмоций. Ворота подопечных Рафаэля Асиряна и Алексея Бессонова поразили: Муса Ишалеев (четырежды) и Максим Пиегин. Состав в этой игре был следующим: Баляев, Скворцов, Пиегин, Котюков, Асамбадзе, Николаев, Рогачев, Казанцев, Асаинов.

Первое рандеву с рузаевцами принесло победный результат 11:5. Взятием ворот отметились Максим Кошелев (трижды), Максим Годяев (дважды), Владимир Кабаев (дважды), Григорий Галахов, Алексей Левинов, Руслан Медведев и Кирилл Мягков. На поле выходили: Изотов, Баляев, Медведев, Кошелев, Мягков, Кабаев, Ефремов, Годяев, Галахов, Потапов, Сусуйкин, Левинов, Поляев, Федотов.

Во втором поединке с девятилетними представителями города железнодорожников «Мордовия-2011» победила со счетом 12:6 (голы: Данила Ефремов - 4, Муса Ишалеев - 2, Владимир Кабаев - 2, Алексей Левинов, Владимир Гридасов, Максим Кошелев и Ярослав Потапов). В белых футболках с сине-красным ромбиком на груди выходили играть: Медведев, Сусуйкин, Ефремов, Мягков, Кошелев, Федотов, Ишалеев, Кабаев, Гридасов, Поляев, Левинов, Асаинов и Потапов.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ