В ПРИВОЛЖСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ ОТШУМЕЛ ПЕРВЫЙ КРУГ

«Мордовия-молодежная» в очередной раз отметилась сенсационной победой. На кубковой тропе были повержены нижегородские «железнодорожники» - клуб с традициями, ставящий перед собой высокие задачи и обладающий особенными фанатами. Счет был открыт уже в дебюте матча, а под занавес первого тайма Денис Соболев мастерским ударом со штрафного «убил паука» в ближней «девятке» ворот.

Заключительный матч группового этапа Кубка МФС «Приволжье» наша молодежная команда проведет сегодня, 24 июля, на берегах Волги и Оки - против дублеров «Нижнего Новгорода» (начало в 15:00). И это отличный повод поздравить главного тренера команды Василия Дмитренко с его тридцать шестым днем рождения. Ближайшая игра в рамках первенства МФС «Приволжье» намечена на 7 августа. Соперник - ковернинская «Волна». По итогам первой половины дистанции «Мордовия-м» находится на 8-й строчке, то есть аккурат в середине таблицы. Отдельной строкой следует отметить ощутимый прогресс таких футболистов, как Евгений Увин, Николай Бояркин, Михаил Федак, Денис Бухаров и Данила Калиханов.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ