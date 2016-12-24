В ПРИВОЛЖСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ ОТШУМЕЛ ПЕРВЫЙ КРУГ

Равенство в правах!
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?