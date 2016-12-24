САРАНСК ПРИНИМАЛ СПАРТАКИАДУ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

В начале июля в саранском Дворце водных видов спорта проходили финальные соревнования по синхронному плаванию в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. За три соревновательных дня лучшие 13-15-летние синхронистки страны разыграли награды в категориях соло, дуэт, группа и комби. В общей сложности в турнире приняли участие 165 спортсменок из 15 регионов России.

В личном зачете по сумме баллов обязательной программы (фигуры) и произвольной программы (соло) на пьедестал поднялись: Дарья Кирсанова (Москва), Анна Соколова (Московская область) и Алена Бакай (Санкт-Петербург). Среди дуэтов в произвольной программе места распределились следующим образом: «золото» - Московская область-1 (Анна Соколова и Дарья Фомина), «серебро» - Москва (Дарья Кирсанова и Мария Прокофьева), «бронза» - Санкт-Петербург (Алена Бакай и Дарья Ляхова).

Победителями и призерами среди групп в произвольной программе стали сборная Москвы, сборная Санкт-Петербурга и сборная Московской области. В дисциплине комби отличились Москва (1-е место), Московская область (2-е место) и Санкт-Петербург (3-е место). По сумме баллов четырех дисциплин триумфаторами стали москвичи.