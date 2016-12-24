САРАНСК ПРИНИМАЛ СПАРТАКИАДУ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Владимир Волков призвал земляков вернуть долг малой родине
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране