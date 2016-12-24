ЕВГЕНИЙ ШВЕЦОВ ЗАБРАЛ ТРИ «ЗОЛОТА» НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В ЧЕБОКСАРАХ

«Вам положена компенсация в шесть миллионов!»
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе