ЕВГЕНИЙ ШВЕЦОВ ЗАБРАЛ ТРИ «ЗОЛОТА» НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В ЧЕБОКСАРАХ

Евгений Швецов завоевал три «золота» на проходившем в Чебоксарах чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения (параллельным курсом проводился Кубок России среди легкоатлетов с интеллектуальными нарушениями).

Титулованный паралимпиец из Мордовии стал лучшим в беге на дистанции 200 метров (категория Т-36), финишировав с результатом 24,13 сек (спорт ПОДА). А перед этим наш прославленный чемпион, чьим именем названа республиканская «Спортивно-адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва», примерил лавры победителя на дистанциях: 400 метров (результат - 53,95 сек) и 100 метров (результат - 12,09 сек). Поздравляем Евгения и его личного тренера Елену Зацепину с новыми значимыми достижениями!

Стоит добавить, что в соперничестве спортсменов с нарушениями зрения в беге на дистанции 1500 метров бронзовым призером стал Элнур Керимов, преодолевший непростую дистанцию в столице Чувашии с завидными цифрами 4:14,51 минуты.

Тем временем…

В братской Йошкар-Оле на соревнованиях III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, собравшей 1200 участников со всех уголков страны, отличился Олег Брежнев. Всего под флагом нашей республики выступали 18 паралимпийцев. Пловец «Спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» выиграл «серебро» Спартакиады на дистанции 50 метров, преодолев ее с результатом 28,54 секунды.