«РОСТОВ» ОТПРАВИЛСЯ В «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Согласно предварительному календарю ВХЛ-Б, хоккеисты «Мордовии» должны были начать сезон 13 сентября и встречаться с триумфаторами предыдущего сезона из Ростова-на-Дону, но на минувшей неделе грянул гром. Все новостные ленты облетела новость о том, что «кондоры» перебираются в ВХЛ-А. Вместе с ростовчанами в турнирный марафон за «Кубок Шелкового пути» включится пекинский «ШоуГан» (фарм-клуб команды «Куньлунь Ред Стар», выступающей в КХЛ).

Не может не обращать на себя внимание тот факт, что «Ростов» стал уже третьим клубом, покинувшим за последнее время лигу, в которой продолжает выступать «Мордовия». Первым был смоленский «Славутич». Год назад его примеру последовал «Тамбов», ряды которого на днях пополнил 34-летний нападающий Николай Жердев - двукратный чемпион мира в составе национальной сборной России (2009, 2012), выступавший за океаном сразу за три клуба НХЛ («Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз»). Таким образом, на сегодняшний день в ВХЛ-Б осталось всего лишь 8 команд.

Формат проведения первенства ВХЛ в новом сезоне, скорее всего, не претерпит изменений. На первом этапе каждая команда проведет по два спаренных матча друг против друга (дома и на выезде). Дальше все получат свой номера «посева» (согласно занятым местам) и сыграют еще один круг. Старт серии плей-офф за «Кубок Федерации» намечен на 7 и 8 марта (первые даты четвертьфиналов).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ