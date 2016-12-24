«РОСТОВ» ОТПРАВИЛСЯ В «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Владимир Волков призвал земляков вернуть долг малой родине
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд