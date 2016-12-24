«МОРДОВИЯ-2009» СНОВА С МЕДАЛЯМИ

С 10 по 12 июля на стадионе «Химмаш» в городе железнодорожников кипели баталии межрегионального турнира «Рузаевское лето». В соревнованиях принимали участие шесть детских команд 2009 года рождения, представлявшие пять городов - Саранск, Рузаевку, Пензу, Энгельс и Каменку.

Золотые медали примерили 10-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия», занимающиеся футболом под началом Алексея Федюнина и Александра Корнеева. «Серебро» - в активе наших географических соседей из Пензы. «Бронза» покорилась хозяевам турнира из рузаевской ДЮСШ. Причем перечисленные команды дружно набрали по 12 очков, после чего организаторам пришлось распределять места в призовой «тройке» по лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Что интересно, «Мордовия-2009» начала турнир с поражения, но постепенно выправила положение. В хронологическом порядке это выглядело так: «Агромаркет-СШ-8» Пенза - 0:1, СШ «Дорожник» Каменка - 9:1 (Максим Федотов - 3, Назар Трофимов, Иван Гринин, Евгений Винокуров, Владимир Королев, Егор Игнатьев, Тимур Фетхуллов), «Рузаевка-2» Рузаевка - 8:0 (Олег Рогожин - 4, Егор Игнатьев - 3, Максим Федотов), «Старт» Энгельс - 15:0 (Олег Рогожин - 5, Назар Трофимов - 3, Александр Левинов - 2, Тимур Фетхуллов - 2, Максим Федотов - 2, Егор Игнатьев), ДЮСШ Рузаевка - 4:0 (Назар Трофимов - 2, Олег Рогожин, Евгений Шепелев).

Индивидуальными призами были награждены: как лучший вратарь - Андрей Щенников (ДЮСШ Рузаевка), как лучший защитник - Артем Шувалов (СШ «Дорожник»), полузащитник - Максим Федотов («Мордовия-2009»), как лучший нападающий - Роман Данилин (ДЮСШ Рузаевка), как лучший бомбардир - Максим Крашенинников («Старт» Энгельс), как лучший игрок - Лев Поляков («Агромаркет-СШ-8» Пенза). Каждому участнику турнира был подарен предматчевый журнал от пресс-службы ФК «Мордовия».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ