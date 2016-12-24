«МОРДОВИЯ-2009» СНОВА С МЕДАЛЯМИ

Воздушная тревога
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов