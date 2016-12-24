ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ИГРА ШЛА ДО ГОЛА

«Мордовия» уступила «Шиннику» с минимальным счетом

Каверзная ситуация с отсутствием новых игроков в заявочном листе «Мордовии» перед матчем в Ярославле наконец-то разрешилась. Ясность по данному вопросу наступила за день до первого гостевого матча сезона. После обеда в спецразделе по нашему клубу на официальном сайте ФНЛ появились фамилии Смирнов, Хрипков, Джумаев, Буранов, Базелюк и Сергеев. Несколько позже, вечером, в этот список был добавлен Теняев. Все, за исключением Сергеева, вышли на следующий день на поле в стартовом составе.

«Шинник», как намекнул после матча Александр Побегалов, также с нетерпением ждал новостей из стана саранской команды. Наравне с этим наставник «медведей» подчеркнул, что на построение своей команды, состав которой претерпел изменения, ему понадобится как минимум 10 (десять) стартовых туров. Подобным образом рассуждает сейчас не только Побегалов. Месяц межсезонья - слишком короткий отрезок для того, чтобы наиграть взаимосвязи и вывести команду на пик физических кондиций. А ведь команда - это живой организм, а потому задача тренера - сделать так, чтобы все как следует «дышало» и было подчинено одной совместной цели.

По ходу матча чувствовалось, что обе стороны еще не готовы демонстрировать что-то сверхъестественное. И в таких случаях игра, как правило, идет до гола. Забить его удалось хозяевам. Очень неожиданно, с не самого явного момента, по большому счету - за счет индивидуальных действий 38-летнего капитан Эльдара Низамутдинова и умелого выбора позиции хорошо знакомого мордовской торсиде Сергея Самодина.

На роль ключевого эпизода претендовала красная карточка, показанная тульским рефери Алексеем Амелиным защитнику «черно-синих», прервавшему на 90-й минуте недозволенным приемом опасное выбегание тет-а-тет с вратарем Виктора Сергеева. После пропущенного гола, надо сказать, в подкрепление к Константину Базелюку на острие атаки был брошен из резерва не только Сергеев, но и молодой Александр Ермаков. «Шинник» остался вдесятером, но все тот же Базелюк очень неаккуратно исполнил штрафной удар.

Второе подряд поражение «Мордовии», что и говорить, не способно обрадовать. Но, как подчеркнул на пресс-конференции Марат Мустафин, к футболистам у тренерского штаба сейчас минимум претензий. Предстоит большая работа, этого никто не отрицает, но для того, чтобы ее провести, требуется время. Понятно, что надо набирать очки. Понятно, что у кого-то это получается пока в лучшей степени. Однако это только старт сезона, который в России по-прежнему проводится по неестественной для нашей страны системе «осень-весна». А потому - сделаем скидку на июньский цейтнот и не будем судить строго. Будем верить и поддерживать. Ближайший соперник - московский «Спартак-2». Не пропустите! Все на стадион!

Евгений СУЛЕЙМАНОВ