ОВЧИННИКОВА, АДМАКИНА И КОМАРОВ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

В латвийском городе Валмиере завершился чемпионат Европы. В составе национальной сборной России выступали велоэкстремалы из Мордовии, воспитанники «СШОР по велоспорту» Cветлана Адмакина, Варвара Овчинникова, Евгений Клещенко и Евгений Комаров.

Женская сборная России стала победителем в командной гонке на время. Наряду со спортсменками из Саранска Варварой Овчинниковой и Светланой Адмакиной честь российского флага защищала Наталья Афремова из Пензы. «Серебро» - у представителей Швейцарии, «бронза» - у француженок. За мужскую сборную России успешно откатались наш Евгений Комаров, москвич Александр Катышев и удмурт Борис Понамарев. Итог выступления - серебряные награды. «Золотом» пополнили свою медальную копилку латыши, «бронзой» - бельгийцы.