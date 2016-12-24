ОВЧИННИКОВА, АДМАКИНА И КОМАРОВ ОТЛИЧИЛИСЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Отпуск, море, аферисты
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
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Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
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Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...