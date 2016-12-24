МОЛОДЕЖКА ТРЕПЛЕТ НЕРВЫ ФАВОРИТАМ

«Мордовия-молодежная» продолжает колесить по приволжским просторам. На минувшей неделе подопечные Василия Дмитренко и Максима Будникова были близки к сенсационному результату в Каменке, в сражении с одним из фаворитов сезона, но уступили в эндшпиле. Вслед за этим в домашнем матче с хоккейным счетом 5:3 была повержена димитровградская «Лада-Университет». Любопытно, что первые пять голов забили хозяева, а последующие три - гости из Ульяновской области.

«Содержание матча с «Дорожником» оставило приятное впечатление, - прокомментировал матч группового этапа Кубка МФС «Приволжье» главный тренер «Мордовии-м» Василий Дмитренко. - Игроки главной команды Радик Юсупов и Денис Соболев проявляют свои лучшие качества, и молодые ребята с удовольствием все это впитывают, тянутся за ними. Но, увы, индивидуальные ошибки дают о себе знать. Реализуй на 78-й минуте Денис Бухаров выход один на один с вратарем, и результат вполне мог быть совершенно иным. Но в эндшпиле сначала пропустили необязательный гол, а потом, естественно, пришлось оголять тылы, все силы бросать вперед. Как следствие - нас подловили на контратаке. Тем не менее рук не опускаем. Так сложилось, что кубковые матчи для нас не имеют большого значения. Впереди - множество игр регулярного первенства, которое определенно важнее. Сделаем выводы и будем продолжать стремиться к тому, чтобы отбирать очки у команд лидирующей группы. Надеемся, что наш лазарет, оказавшийся переполненным после выезда в Йошкар-Олу, в скором времени опустеет».

Тем временем…

«МОРДОВИЮ-2002» ЖДЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР Соперников по национальному отбору в Юношескую лигу УЕФА, который пройдет в рамках Первенства России среди команд спортивных школ (U-18) в зоне «Приволжье», узнали футболисты «Мордовии-2002». Сроки проведения турнира - со 2 по 11 августа текущего года. Место проведения - стадион «Северный» в Нижнем Новгороде. В оппонентах у подопечных Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова на первой групповой стадии будут сверстники из дзержинского «Салюта», саратовской «СШОР-Сокол», «Нижнего Новгорода» и самарских «Крыльев Советов». В другой группе скрестят шпаги ульяновская «Волга», «Балаково», нижегородская СШОР-8, альметьевская «СШ по футболу» и нижегородская «ДЮСШ-НН». Расписание у 17-летних саранских парней будет следующим: «Нижний Новгород» (3 августа, суббота, начало в 12:00), «СШОР-Сокол» (5 августа, понедельник, начало в 12:00), «Крылья Советов» (7 августа, среда, начало в 10:00), «Салют» (8 августа, четверг, начало в 10:00). Параллельным курсом аналогичный по статусу турнир с участием 10 команд пройдет на натуральных полях стадиона «Торпедо» в Тольятти.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ