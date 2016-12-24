СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ИГРОКА МОЛОДЕЖКИ УГОДИЛИ В ЛАЗАРЕТ ВО ВРЕМЯ МАТЧА В ЙОШКАР-ОЛЕ

«Мордовия-молодежная» продолжает демонстрировать результативный футбол, что не может не радовать. Выездной поединок в столице Марий Эл - против существенно укрепившей свои ряды «Дружбы» - принес ничейный результат. Неприятный осадок оставили лишь травмы ведущих игроков. Сразу четыре футболиста - Данила Ильин, Данила Калиханов, Николай Бояркин и Миша Давтян - были госпитализированы, ввиду чего пришлось доигрывать матч вдесятером. Ближайшая игра - с каменским «Дорожником» (10 июля, на выезде, начало в 18:00), в рамках Кубка МФС «Приволжье».

«ДРУЖБА» Йошкар-Ола - «МОРДОВИЯ-м» Саранск - 2:2

Голы: 0:1 - Данила Калиханов (8), 1:1 - Петр Руденко (25), 2:1 - Константин Бастраков (34), 2:2 - Михаил Федак (45+2).

«Мордовия-м»: Увин, Сарычев (к), Мухин (Шмаков, 80), Кадыров, Калиханов, Федак, Ильин (Галкин, 19), Чемарин (Давтян, 70), Бояркин (Д. Афанасьев, 39), Поветкин, Кузин. Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.

Судьи: Крайнов (Нижний Новгород), Гурьянов (Балахна), Быков (Нижний Новгород).

6 июля. Йошкар-Ола. Стадион «Дружба». 150 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-го тура (6 июля): «Дружба» - «Мордовия-м» - 2:2 (Руденко, 25, Бастраков, 34 - Калиханов, 8, Федак, 45+2), «Лада» - «Химик» Дзж - 0:4 (И. Стрелов, 43, 70, Ананьев, 46, А.В. Ермаков, 64), «Волна» - «Академия» - 5:0 (Козловский, 26, Лопухов, 30, Щегольков, 52, Постаногов, 60, Загоненко, 62), «Дорожник» - «Зенит» Пз - 1:1 (Антонов, 39 - Кузнецов, 49; на 46-й мин. Антонов не реализовал пенальти), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Локомотив-НН» - 0:5 (Лобанов, 48, 54, Громов, 59, Тимошкин, 71, Берковский, 90+1), «Химик-Август» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» - 4:2 (Глухов, 29, Лобов, 40, Дзодзиев, 45, Бурмаков, 86 - Шмыков, 31, Пальцев, 49), «Зенит-Ижевск-м» - «СШОР-Волга-м» - 1:2 (Мосин, 69 - Тутаев, 29, Хачатрян, 42).