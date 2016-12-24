«МОРДОВИЯ» СТАРТОВАЛА БЕЗ НОВОБРАНЦЕВ

Совершенно другим составом (явно не тем, что наигрывался в быстротечном июньском межсезонье) пришлось выходить «Мордовии» на матч с нижнекамским «Нефтехимиком». В протокол матча тренерский штаб смог внести только те фамилии, которые имелись в заявке клуба в сезоне предыдущем. А это - всего четыре запасных, одному из которых накануне сломали нос в матче за молодежку в Йошкар-Оле.

Семь новичков, оформивших контракты с клубом (голкипер Олег Смирнов, защитники Андрей Хрипков и Александр Теняев, полузащитники Данила Буранов и Александр Джумаев, нападающие Константин Базелюк и Виктор Сергеев), а также потенциальные новобранцы, еще не оформившие трудовые отношения, но рассматривающиеся как усиление для саранской команды, вынуждены были наблюдать за происходящим на трибунах стадиона. Случись непредвиденное с вратарем Денисом Шебановым, и последний рубеж пришлось бы занимать полевому игроку, а конкретно - 20-летнему местному воспитаннику Евгению Стрелову (как уточнил на послематчевой пресс-конференции Марат Мустафин).

Что называется до кучи, отнюдь не на высшем уровне провел поединок давних друзей-соперников 37-летний арбитр ФИФА Алексей Матюнин. Об этом наглядно скажет эпизод, произошедший на 60-й минуте. Руслан Навлетов делал прострел с левого фланга, и мяч угодил в руку находившемуся перед ним в своей штрафной площади защитнику. Однако свисток судьи промолчал. Хотя в первом тайме в очень схожем по развитию моменте игра рукой у Евгения Ятченко была определена без раздумий и сомнений, как следствие - пенальти, напрямую отразившийся на результате матча.

Если говорить про старт сезона в целом и общем, то первый тур удивил видавших виды специалистов и болельщиков. В девяти матчах, при одном перенесенном, победили исключительно те, кто выступал вдали от дома. Хозяев полей и их поклонников поджидали только разочарования. Больше других пострадали «Луч» и «Авангард». Во Владивостоке порезвились химкинские «кентавры» (2:5), в Курске - не теряющий надежд вернуть былые славные времена «Ротор» (0:3).

Между тем в календаре Олимп-Первенства ФНЛ произошли изменения, коснувшиеся пяти клубов, которые поменялись домашними и гостевыми встречами. 13 июля в рамках 2-го тура «Факел» примет в Воронеже «Чайку», ответный матч состоится 29 октября - на поле донской команды. 18 августа, в 9-м туре, московские торпедовцы сразятся в родных стенах с ивановским «Текстильщиком», а гостевой поединок проведут 15 марта будущего года. Поменялись кругами «черно-белые» и с «Краснодаром-2». 14 сентября, в 13-м туре, их рандеву пройдет в Москве, а ответный выезд состоится 8 апреля.

Любители футбольных цифр обратили внимание на то, что обескровленный неурядицами флагман мордовского футбола впервые уступил «Нефтехимику» в Саранске. В прежние годы в семи матчах были добыты пять побед и дважды фиксировалась ничья. Субботнюю игру «Мордовии» в Ярославле доверено судить рефери из Тулы Алексею Амелину. «Шинник» Александра Побегалова изловчился в дебюте победить в Хабаровске. Во втором домашнем матче, намеченном на 20 июля, «красно-бело-синим» предстоит скрестить шпаги с крайне неудобным по предыдущим встречам «Спартаком-2».

Олег КОМИССАРОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА