ТАТЬЯНА ЦИРУЛЕВА ОТМЕЧЕНА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...