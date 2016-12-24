ТАТЬЯНА ЦИРУЛЕВА ОТМЕЧЕНА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении» от 30 июня 2019 года № 211-рп, согласно которому за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации будет награждена Цирулева Татьяна Петровна - спортсменка Республики Мордовия, тренер Спортивно-адаптивной школы Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва.

Спортивный путь Татьяны Цирулевой начался со школьного кружка, где она занималась шашками, выступала за районную команду и сборную республики. Работать тренером спортсменка начала в 2010 году в Республиканской комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Прометей». На протяжении восьми лет Цирулева руководит тренировочным процессом ведущих спортсменов республики по русским и международным шашкам и сама добивается высочайших результатов как играющий тренер.

Татьяна Цирулева становилась победителем чемпионата России по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 8 раз - в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 годах, а также серебряным призером чемпионата страны в 2006 и 2013 годах. В 2006 году Татьяна Петровна стала бронзовым призером чемпионата мира, в 2015, 2016 и 2017 годах - серебряным призером. В 2017 году было завоевано «золото» чемпионата Европы, в 2018 году - «серебро» и «бронза». За время работы Цирулевой ее воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы по спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья.