МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ СЫГРАЕТ В САРАНСКЕ С СЕРБАМИ

Российский футбольный союз продолжает проявлять симпатии к столице Мордовии. Сразу вслед за национальной командой в Саранске, на Кубке ПФЛ «Переправа», сыграла юношеская сборная России U-20. А совсем скоро, 6 сентября, придет черед российской молодежки. Беспрецедентная новость была размещена на официальных ресурсах РФС вечером минувшего понедельника и стремглав облетела все футбольное информационное пространство.

Соперничество молодых россиян со сверстниками из Сербии на стадионе «Мордовия Арена» будет проходить в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодежных команд 2021 года. Согласно жеребьевке, состоявшейся 11 декабря 2018 года в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, Россия U-21, определенная организаторами в третью корзину, отправилась в 5-ю группу, где ее оппонентами, помимо сербов, будут команды Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Поединком в Саранске подопечные Михаила Галактионова откроют для себя квалификацию на континентальный форум. О точном времени начала матча, как и о старте билетных продаж, будет объявлено несколько позже. Финиш отбора запланирован на октябрь 2020 года. Напрямую в финальную часть должны выйти победители девяти групп, а также лучшая команда из числа тех, кто займет вторые позиции (без учета матчей против аутсайдеров с шестых мест). Восемь вторых команд, которых вожделенная квота отвергнет по данному показателю, определят еще четырех счастливчиков в стыковых матчах (9 и 17 ноября 2020 года). Хозяевами Большого финала (top-16) выступят Венгрия и Словения, которым дарованы прямые путевки на домашний турнир.

Молодежный Евро в мировом футболе проводится начиная с 1972 года. Тогда, в самом первом финале, состоявшем из двух поединков, сборная СССР уступила Чехословакии (1:3 и 2:2), а бронзовыми призерами стали греки, одолевшие болгар. В дальнейшем советские футболисты завоевали три чемпионских титула (1976, 1980, 1990). Чаще, по пять раз, золотые медали выигрывали только итальянцы и испанцы. Дважды своей перспективной молодежью гордились англичане, чехи, голландцы и немцы. По одному трофею в активе Франции, Югославии, Швеции и Венгрии. Предыдущий 22-й розыгрыш завершился не далее как 30 июня. В финале Испания со счетом 2:1 победила Германию.

В последний раз молодежная сборная России доходила до финальной стадии в 2013 году. Шесть лет назад под руководством Николая Писарева в составе нашей молодежки играли такие футболисты, как Денис Черышев, Федор Смолов, Алан Дзагоев, Олег Шатов, Георгий Щенников, Максим Григорьев, Станислав Крицюк, Тарас Бурлак, Сергей Брызгалов, Максим Беляев, Максим Канунников, а также выступавший впоследствии за «Мордовию» Павел Яковлев. Выйти из группы с Испанией (0:1), Голландией (1:5) и Германией (1:2) не удалось. Возвращаться восвояси раньше времени вместе с нами пришлось как раз немцам. Впрочем, тогда за медали спорила финальная «восьмерка» (то есть команд было в два раза меньше в сравнении с современной схемой проведения).

Нынешний состав молодежной сборной России, если исходить из списка вызванных на товарищеский матч с Чехией (5 июня), выглядит следующим образом: вратари - Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов (ФК «Краснодар») и Денис Адамов («Краснодар-2»), защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин (ФК «Сочи»), Иван Лапшов («Динамо»), Михаил Лысов («Локомотив»), Данил Круговой (ФК «Уфа») и Алексей Татаев («Млада Болеслав» Чехия), полузащитники - Илья Визнович («Луч»), Даниил Глебов (ФК «Ростов»), Максим Глушенков («Спартак»), Артем Голубев (ФК «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов (ФК «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Уткин (ФК «Краснодар»), нападающие - Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев (ФК «Краснодар») и Артур Сагитов («Рубин»).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА