ФИНАЛИСТЫ КУБКА МОРДОВИИ ОПРЕДЕЛЯТСЯ В ЗУБОВОЙ ПОЛЯНЕ И РУЗАЕВКЕ

Вчера, 9 июля, в новом офисе Федерации футбола РМ состоялась процедура жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Мордовии. В этот раз, что любопытно, команды шли по турниру без обыденной сетки - пары команд и даты матчей определялись последовательно. Финальный матч по доброй многолетней традиции пройдет в День физкультурника, который в текущем году будет отмечаться 10 августа.

В битвах за выход в решающий поединок сойдутся ФК «Рузаевка» и ковылкинский «Спартак», ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» и МГУ. Для этих матчей определены две даты - 3 и 4 августа (то есть команды смогут выйти на поле в любой из этих дней, в зависимости от того, как кому удобно). В статусе хозяев путевки в финал оспорят команда из города железнодорожников и представители самого западного района нашей республики.

Относительно финальной «пульки» юбилейного 80-го чемпионата Мордовии можно сказать, что его участниками станут 8 команд, прошедших сито предварительного этапа. Пока под вопросом находится только дальнейшее участие в соревнованиях футбольного клуба «Инсар». По информации «ВС», охотное желание заменить инсарцев в топовой «восьмерке» проявляет крепкий рузаевский «Автомобилист». В четвертьфинале Кубка Мордовии подопечные Марата Саркина практически на равных сражались с «Плайтеррой» Олега Горелова (итоговый счет - 2:3, после 0:2 к перерыву и 2:2 - к 67-й минуте). Сможет ли Рузаевка рассчитывать на две команды в медальной гонке, решится на заседании совета Федерации футбола РМ.