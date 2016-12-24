ФИНАЛИСТЫ КУБКА МОРДОВИИ ОПРЕДЕЛЯТСЯ В ЗУБОВОЙ ПОЛЯНЕ И РУЗАЕВКЕ

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
12 июня Саранск отмечает 378-летие