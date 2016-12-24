«МОРДОВИЯ-2005» ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР КУБКА РФС

Обладателями бронзовых медалей престижных официальных соревнований под эгидой Российского футбольного союза стали 14-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия». В двух решающих играх приволжского этапа Кубка РФС подопечные Дениса Кукушкина, Владимира Рокунова и Никиты Рокунова дважды сыграли вничью - с представителями «Академии Коноплева» и саратовского «Сокола». Что интересно, другие матчи финальной «пульки» завершились с аналогичным счетом 0:0.

В заключительном матче турнира, который состоялся на тренировочной площадке ЧМ-2018 (где готовилась к матчам сборная Швейцарии), состав саранской команды выглядел следующим образом: Станислав Ларин, Вадим Поляков, Антон Новиков, Вадим Фалеев, Денис Артамонов, Максим Донцов (к), Дмитрий Бойков, Абдулкарим Бикбаев, Роман Казачинский (Иван Круглов, 65), Кирилл Какурин, Владислав Волгаев. Итоговая «бронза» стала залогом путевки в финальную стадию, которая намечена к проведению осенью. Капитану «Мордовии-2005» Максиму Донцову был вручен индивидуальный приз «Лучшему полузащитнику».

Отдельно следует подчеркнуть тот факт, что в семи матчах турнира наша команда пропустила всего лишь один мяч - в самом первом поединке с хозяевами соревнований из тольяттинской команды «Акрон-СДЮСШОР-12-Лада». Причем играть в стартовый день пришлось буквально с колес. К тому же этот единственный гол был забит с одиннадцатиметровой отметки. Остальных соперников по своей группе «Мордовия-2005», попросту говоря, вынесла - «Сызрань» (5:0), «Волга» Ульяновск (4:0), «Зенит-Ижевск» (3:0), «КАМАЗ» Набережные Челны (4:0). Голы забивались на любой вкус! В частности, нацеленным результативным ударом с центра поля отметился Абдулкарим Бикбаев.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА