«МОРДОВИЯ-2005» ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР КУБКА РФС

Капитально влетели
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...