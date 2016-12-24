Генетика «заряжает ружье», а диета «нажимает на курок»

Как перестать переедать - советы специалиста

Считается, что основная причина переедания - наши страхи и беспокойства, которые мы стараемся «заесть». Кроме того, переедание может быть следствием диет, с помощью которых мы пытаемся избавиться от лишнего веса - и почти всегда получаем совершенно противоположный результат.

О том, почему так происходит, а также об основных симптомах переедания мы поговорили со специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения, членом ассоциации врачей и психологов «Расстройства пищевого поведения: терапия и превенция», психологом Центра изучения расстройств пищевого поведения Алиной Редько.

- Алина, расскажите подробнее о переедании.

- Переедание бывает компульсивным и приступообразным. Компульсивное характеризуется тем, что человек постоянно что-то «подъедает»: тут печеньку, там конфетку. При приступообразном переедании человек может съесть несколько порций за один раз: одного ужина ему мало - он съедает второй ужин, потом в ход может пойти борщ, который остался с обеда...

- Кто в зоне риска? И имеет ли значение возраст?

- Чаще всего данными видами пищевого расстройства страдают женщины и подростки. Зрелые женщины больше страдают от компульсивного переедания. А вот у подростков и молодых людей примерно до 30-35 лет чаще встречаются приступообразное переедание и булимия. Одна из причин, почему это происходит, -для них является очень важным то, как они выглядят, и человек будет искать способы, как избавиться от «наеденного». Чем меньше у человека тревог и забот, чем более стабильна и спокойна его жизнь - тем меньше у него будет шансов столкнуться с расстройством пищевого поведения. Если мы посмотрим на людей пенсионного возраста - мы увидим, что их жизнь размеренна и однообразна в хорошем смысле. И они не будут переедать. А вот женщины, которые работают на тяжелой работе, да еще тянут на себе детей, очень подвержены такому риску. Им нужны точки опоры, и если их нет - они будут переедать для того, чтобы расслабиться и поддержать себя.

- А как обстоят дела у мужчин?

- Мужчины тоже сталкиваются с этой проблемой. Другой вопрос, что к мужчинам всегда было меньше социально-культурных требований по поводу внешнего вида. Ведь мы довольно часто видим мужчин после 30-35 лет с «животиком». Он же не просто так образовался! Это типичный пример регулярных перееданий. Другой вопрос - на фоне чего это происходит? Это также может быть способом расслабления, когда каждый вечер или каждую неделю он употребляет пиво с чипсами.

- Каковы спусковые механизмы данных пищевых расстройств?

- На самом деле их очень много. Это и наследственность, и физиология, и условия жизни. И все же один из самых сильных механизмов - это наши эмоции. Когда человеку самому не по силам справиться со сложной жизненной ситуацией и близкие не помогли ее пережить - он как бы зависает в своей проблеме. Он не видит способов ее разрешить - и, чтобы хоть как-то расслабиться и снять перенапряжение, приходит домой и переедает. Спусковым механизмом могут быть и комментарии от другого человека о твоем теле: когда он говорит о том, как плохо ты выглядишь, что у тебя - лишние килограммы. Ты начинаешь беспокоиться от того, что у тебя лишние килограммы, и опять переедаешь, чтобы успокоиться.

- Может ли быть причиной пищевого расстройства диета?

- Однозначно - да! И многие зарубежные авторы пишут как раз о том, что диета очень часто является спусковым механизмом. Генетика «заряжает ружье», а диета «нажимает на курок». Как это работает? Любая диета (если мы говорим про ту, которая связана с изменением внешнего вида, а не ту, которая прописана при гастрите, хотя и она тоже) обычно несет в себе цель: снижение веса за счет уменьшения калорий. Если наш организм недополучает калории и при этом продолжает так же сильно уставать - ведь в жизни ничего не поменялось, только человек взял и отнял у себя опору, - то логично, что через какое-то время ему просто не хватит сил и ресурсов на то, чтобы поддерживать еще и диету в своей жизни. И произойдет срыв. Плюс ко всему, если калорий не хватает, любой организм будет стремиться это компенсировать. Если мы в обед не покушали, то на ужин, скорее всего, мы покушаем плотнее. А если мы недополучаем калории день, два, три, месяц - то, конечно, организм «обыграет» нас, несмотря на нашу логику, долгосрочные стратегии и планы. Это то же самое, как если бы мы решили, что нам нужно спать по четыре часа в день. Ну хорошо, какое-то время это действительно возможно. Но потом вы просто заснете на работе или за рулем - вас просто «выключит». Современный человек почему-то решил, что он с телом - не единое целое, что он и голова - это одно, а тело - это другое. И как только мы начинаем воспринимать тело как инструмент - оно на нас «обижается» и дает знать, что это не так и его интересы тоже нужно учитывать.

- Может ли человек сам справиться со своей проблемой - или лучше все-таки сходить к специалисту?

- Если у вас появились тревоги по этому поводу, то лучше сходить. Потому что сама тревога вас будет элементарно изматывать. Но есть и конкретные сигналы, которые говорят о расстройстве пищевого поведения. На это может указывать вес, который заметно увеличился за полгода и менее. Еще один тревожный звонок - изменение пищевых привычек. Например, вы никогда не ели сладкого - а теперь едите и не можете остановиться. Вы никогда не ели много - а теперь можете съесть несколько порций. В таких случаях, скорее всего, потребуется помощь психолога. Однако сначала нужно убедиться, что проблема не связана с гормональными изменениями. Поэтому любой психолог, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения, сначала попросит вас обратиться к гинекологу-эндокринологу и гастроэнтерологу, потому что элементарный гастрит и колит настолько неприятно ощущаются, что человеку постоянно хочется этот дискомфорт заесть, и это тоже может приводить к перееданиям. В общем, если человек по каким-то причинам не доволен своим питанием, то ему лучше проконсультироваться, чтобы убедиться: либо у него все в порядке, и эта тревога появилась ввиду влияния современной моды на здоровое питание, либо все-таки он нуждается в помощи.

- В чем заключается лечение?

- Если мы видим, что, помимо расстройства пищевого поведения, человек столкнулся с депрессией или другими расстройствами, то без помощи психиатра тут не обойтись, потому что может потребоваться медикаментозное лечение. Что касается психологической помощи. Человек, который обращается к нам, хочет просто перестать много есть. И первые наши интервенции будут направлены на то, чтобы помочь пациенту осознать происходящее. Сначала мы стараемся сократить количество приступов переедания, а в дальнейшем - свести их на нет. А дальше мы работаем с причинами пищевого расстройства: анализируем цепочку событий, которые произошли в жизни пациента, чтобы разобраться, какие проблемы стали причиной переедания, и решаем их. Потому что никакими борщами, конфетами и печеньем реальные проблемы не решить.

- А как быть тем, кто хочет не только перестать переедать, но еще и сбросить вес, набранный за годы переедания?

- Вот здесь мы говорим о проблеме, когда человеку страшно есть. У него был опыт, который показал, что его пищевое поведение может быть небезопасным. Я знаю, что это страшно. Но человеку нужно как-то питаться, чтобы жить. И нужно научиться питаться «правильно» для его тела. Любое голодание приведет к перееданию. Человек разочаруется в себе и еще больше наберет лишнего веса. Дело в том, что наш организм запоминает периоды голодовок. И чем больше их было, тем он дольше будет на страже: пока еда в доступе, надо съесть побольше и впрок.

- Если диеты не безопасны - как быть?

- Мы сокращаем калории и худеем. Но такое количество калорий не подходит нам для выживания. После каждой диеты можно заметить, что вес доходит до той точки, с которой вы начали худеть, и еще уходит в плюс. Одни набирают лишние 500 граммов, другие - один-два килограмма. С такой проблемой люди сталкиваются в основном после 30 лет, потому что до этого возраста физиологические ресурсы организма восполняются очень легко. Часто приходят женщины после 40-50 лет с двадцатилетней историей диет. И помочь тогда бывает очень сложно! Мы работаем над тем, чтобы успокоить организм. И от «лишнего» веса мы даем право избавиться не себе, а организму. Если организм держит вес - значит, он еще находится в стрессовых условиях и не готов его снижать. Бывает так, что вес условно на 10-15 килограммов выше нормы, и он является нормальным для этого человека. То есть стандартизация по индексу массы тела на самом деле никакой информации о здоровье человека не несет! Идею разработки индекса массы тела придумали американцы, когда у них появилась страховая медицина и нужен был какой-то критерий, по которому они могли бы рассчитать вероятность наличия каких-то заболеваний. И они решили, что это - вес, потому что на тот момент исследования показывали корреляцию между заболеваниями и весом. Но здесь непонятно, это была корреляция «вес-заболевание» или «заболевание-вес»? Может быть, человеку было тяжело справляться со своей болезнью, и он переедал? Но этот критерий взяли и используют до сих пор. Однако нельзя только по одному весу судить о здоровье человека. Очень много людей, находясь в высоком весе, здоровы и прекрасно себя чувствуют! А про выдуманные стандарты нужно просто забыть.

Елена Соколова