«МОРДОВИЯ-2009» ВЫИГРАЛА ПУТЕВКУ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино