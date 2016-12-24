«МОРДОВИЯ-2009» ВЫИГРАЛА ПУТЕВКУ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Завершились баталии саранского этапа IX Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». В течение трех дней команды, составленные из юных футболистов 2009 года рождения, выявляли медалистов на стадионе «Старт» с целью квалифицироваться в финальный турнир, матчи которого в период с 22 по 29 сентября примут черноморские Анапа и Витязево.

В группе «А» две первые позиции заняли первый и третий составы «Мордовии-2009» (тренеры - Алексей Федюнин и Александр Корнеев), в группе «В» - пензенский «Агромаркет-СШ-8» и рузаевская ДЮСШ. В финальной «пульке», состоявшей из четырех коллективов, победили ребята из «Мордовии-2009-1». «Серебро» - у наших соседей из региона-58, «бронза» - у представителей города железнодорожников.

Индивидуальных призов были удостоены: как лучший вратарь - Тимур Нарбеков («Агромаркет-СШ-8»), как лучший защитник - Вадим Модин («Мордовия-2009-3»), как лучший полузащитник - Данила Воробьев («Мордовия-2009-2»), как лучший нападающий - Олег Рогожин («Мордовия-2009-1»), как лучший бомбардир - Кирилл Киняйкин (ДЮСШ Рузаевка). Лучшим игроком турнира был признан Вадим Никонов («Мордовия-2009-1», на фото). Отдельными наградами за активность в своих командах были отмечены: Алексей Корочкин («Земляков-СШ-8»), Никита Айдаров («Земляков-СШ-8-2010») и Иван Ананьев («Мордовия-2010»).