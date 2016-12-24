КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ ВОРОНЕЖА

С 27 по 30 июня в Воронеже проходили всероссийские соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Петра Корчагина, а также 100-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР Михаила Генкина. Свое мастерство на турнире демонстрировали представители Москвы, Воронежа, Тулы, Саранска, Курска, Черкесска, в особом статусе выступал гимнаст из США.

Нашу республику представляли спортсмены СШОР по спортивной гимнастике имени Леонида Аркаева. Никита Степашкин, выступавший по программе мастеров спорта, стал лучшим в вольных упражнениях, на коне, на параллельных брусьях, выиграл «серебро» в многоборье, на перекладине и в опорном прыжке. Вадим Коршев, выступавший по программе кандидатов в мастера, продемонстрировал лучшую технику в вольных упражнениях и на кольцах, стал вторым в многоборье и на параллельных брусьях.

Ярослав Красиков, выступавший по программе первого спортивного разряда, занял первое место в упражнении конь-махи, второе - в многоборье, вольных упражнениях и в опорном прыжке. Максим Кузнецов, выступавший по программе кандидатов в мастера, добился «золота» на коне и «бронзы» в многоборье и вольных упражнениях. Перворазрядник Лев Лисовенко добыл «бронзу» в многоборье, на кольцах и на коне. Семену Чавкину покорилась «бронза» на параллельных брусьях. Арсений Клементьев стал третьим в вольных упражнениях. Перечисленные гимнасты занимаются под руководством тренеров Владислава Козлова, Вильяма Катынь, Елены Ющенко, Кристины Латий и Татьяны Гординой.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ