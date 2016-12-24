КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ ВОРОНЕЖА

Дитя без глаза
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Куда сходить и что посмотреть в Саранске 8 июня - в день матча между сборными командами России и Сан-Марино
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ