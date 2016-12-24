ЗАУР КАБАЛОЕВ - ТРИУМФАТОР ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В МИНСКЕ

Столица братской Белоруссии рукоплескала Зауру Кабалоеву. Представителю Мордовии не нашлось равных в весовой категории до 67 кг на проходивших во второй раз Европейских играх (первый турнир четыре года назад принимала столица Азербайджана Баку). В финальном поединке борец-классик из Саранска взял верх над грузином Шмаги Болквадзе.

Параллельно с континентальным спортивным форумом в Минске прошел исполком Объединенного мира борьбы, на котором было принято решение поддержать развитие замечательного вида спорта на африканском континенте. Инициатором полезного начинания выступил президент ФСБР Михаил Мамиашвили, который предварительно посетил с рабочим визитом Либерию и Марокко. В первой из этих стран ему довелось встретиться с выдающимся футболистом Джорджем Веа, который намерен активно продвигать интересы борьбы на своей родной земле. Уместно напомнить, что ближайший чемпионат мира пройдет в казахском Нур-Султане (бывшая Астана) в период с 14 по 22 сентября.

Тем временем в городе Кызыл, что в Республике Тыва, проходили вторые всеармейские соревнования на Кубок министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу. Воспитанники «СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина» Виталий Кабалоев (55 кг) и Евгений Салеев (87 кг) выступали на турнире под знаменами ЦСКА.

В полуфинале армейская команда одержала победу над сборной ВДВ со счетом 7:6. А вот в финальном противостоянии немного не повезло - «красно-синие» уступили представителям 41-й общевойсковой армии (5:8) и стали серебряными призерами. Общекомандный успех сопутствовал тому, что оба мордовских борца вместе с традиционными спортивными наградами получили медали Министерства обороны РФ «За отличие в соревнованиях» II степени. Одним из почетных гостей турнира был триумфатор олимпийских Афин-2004, чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ - 2019

(25 - 30 июня, Минск, Белоруссия)

60 кг. 1. Степан Марянян (Россия). 2. Эрик Торба (Венгрия). 3. Дато Чхартишвили (Грузия) и Виктор Чобану (Молдова). До 67 кг. 1. Заур Кабалоев (Россия). 2. Шмаги Болквадзе (Грузия). 3. Сослан Дауров (Белоруссия) и Мате Немеш (Сербия). 77 кг. 1. Александр Чехиркин (Россия). 2. Карапет Чалян (Армения). 3. Тамаш Лоринц (Венгрия) и Алекс Кессидис (Швеция). 87 кг. 1. Жан Беленюк (Украина). 2. Ислам Абасов (Азербайджан). 3. Виктор Лоринц (Венгрия) и Аркадиуш Кулинич (Польша). 97 кг. 1. Артур Алексанян (Армения). 2. Александр Грабовик (Беларусь). 3. Александр Головин (Россия) и Феликс Балдауф (Норвегия). 130 кг. 1. Кирилл Грищенко (Белоруссия). 2. Якоби Каджайя (Грузия). 3. Сергей Семенов (Россия) и Сабах Шариати (Азербайджан).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ