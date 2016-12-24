МЕЖСЕЗОНЬЕ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ

«Мордовия» с удовольствием воспользовалась наследием ЧМ-2018

В ближайший уик-энд, 7 июля, футболисты «Мордовии» проведут свой первый официальный матч в новом сезоне. Стартовать главная команда республики решила на «Старте» - небольшом, но очень уютном и, самое главное, недорогом стадионе (в отличие от «Мордовия Арены», что перейдет в собственность региона только будущей зимой). В соперниках у подопечных Марата Мустафина будет нижнекамский «Нефтехимик», который минувшей весной в пятый раз в своей 28-летней истории вернулся в постэлитный дивизион. Начало в 17:00. Не пропустите!

Быстротечное межсезонье осталось позади в первый день июля, когда «Мордовия» в пятый раз за 20 дней провела контрольный матч. Современные условия, доставшиеся Саранску в наследство от мирового чемпионата, позволяют вести планомерную и полноценную подготовку в домашней атмосфере, не отвлекаясь на поездки за рубеж. Прежде, если помните, приходилось кататься в Турцию, Венгрию, Австрию, а в последнее время - все чаще в Сербию. Сейчас же единственный марш-бросок, дабы немного сменить обстановку, был совершен в Казань.

Из неблагоприятных моментов нельзя не сказать о том, что в силу финансовых трудностей, не оставляющих клуб, нынешнему тренерскому штабу «Мордовии» третий год подряд приходится выстраивать команду практически заново (аналогичная канитель имела место быть и при Дмитрии Черышеве летом 2016-го). Добротные исполнители, выступавшие под нашими знаменами, разъехались по другим клубам, и с высокой долей вероятности большая часть из них благополучно там трудоустроится. В столь непростой ситуации приходится рассчитывать исключительно на тех, кто под рукой в жесточайшем цейтноте, и ждать потенциальных «откреплений» от клубов РПЛ.

Несмотря на всю близость старта, селекционная работа по укреплению состава будет продолжена. Трансферное окно закроется только к осени. Следовательно, это дополнительный шанс облагородить игровой коллектив боеспособными единицами. Впрочем, говорить о наличии сыгранности, естественно, еще рановато. По словам Марата Мустафина, на сегодняшний день состав «Мордовии» укомплектован на 80 процентов.

«Приобретаем игроков на те позиции, где потеряли футболистов, - уточняет Марат Федорович. - А сильнее мы стали или слабее, в данный конкретный момент сказать невозможно. Объяснение простое: когда добавляются несколько игроков, сразу же возникают определенные проблемы с взаимосвязями на поле, пониманием, как играть в атаке, в обороне и при переходе. Нынешнее пополнение - это пять-шесть новобранцев. Работы, как видите, очень много. Но немаловажно, что это качественные футболисты. От тура к туру будем стараться идти только вперед».

Вратарь Олег Смирнов, защитник Андрей Хрипков, нападающие Константин Базелюк и Виктор Сергеев - люди проверенные, многое прошедшие в российском футболе. Однако особняком здесь, безусловно, стоит фамилия Базелюк. Воспитанника ЦСКА, одного из любимцев армейской торсиды, немало побросало по городам и весям в последние несколько лет. Приходилось играть и в Португалии (за «Эшторил-Прая»), и в Чехии (за «Зброёвку»), и за тридевять земель (в «красноикорном» Хабаровске). Ответ на вопрос, оправдает ли себя звездное приобретение, должны дать уже первые матчи. Ведь забитые голы - основная составляющая турнирного успеха. Перспективным выглядит и приход в саранскую команду 21-летнего полузащитника Александра Джумаева, отменно проявившего себя на Кубке ПФЛ «Переправа». По всему выходит, что отнюдь не зря столь полезный турнир, по инициативе руководства ФК «Мордовия», был гостеприимно принят там, где в свое время шумела «Надежда».

Судить встречу «Мордовии» и «Нефтехимика» доверено 36-летнему московскому рефери Алексею Матюнину - тому самому судье, что 15 мая 2016 года повелся на высоко поднятый флажок своего волгоградского ассистента Павла Кулалаева и не зафиксировал у футболиста «Анжи» трехметровый офсайд, что привело к голу и напрямую сказалось на турнирном положении саранского клуба. Во многом благодаря этому эпизоду «Мордовии» тогда пришлось возвращаться в ФНЛ, а потомственный арбитр Матюнин и по сей день работает в Премьер-лиге.

В целом же «Нефтехимик» - вполне удобный соперник для флагмана мордовского футбола. Пять последних поединков между двумя клубами прошли малорезультативно - в них было забито ровно пять мячей. Однако многие из нас наверняка не забыли о хоккейном счете 8:2, зафиксированном на стадионе «Светотехника» без малого 10 лет назад. Имел место и разгром 4:1, причем эта победа была добыта в крайне неудачном для «Лисмы-Мордовии» сезоне 2004 года. Есть и другая веская примета: если наша команда забивала нижнекамцам, то обязательно цепляла очки.