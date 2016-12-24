Саранские ребята загрузят себя футболом

На протяжении трех дней - с 25 по 27 июня - столица Мордовии будет принимать матчи предварительного этапа IX Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом» среди детских команд 2009 года рождения. Увлекательные баталии развернутся на стадионе «Старт». Финальный турнир пройдет в Анапе и Витязево в период с 22 по 29 сентября.

Аналогичные отборочные этапы уже успели состояться в Беслане, Бийске, Благовещенске, Владимире, Вологде, Воронеже, Выборге, Дмитрове, Ессентуках, Железногорске, Камышлове, Комсомольске-на-Амуре, Костроме, Кургане, Курске, Мостовском, Находке, Ноябрьске, Перми, Петрозаводске, Рыбинске, Кстове, Ставрополе, Старом Осколе, Тольятти, Ульяновске, Уфе и Хабаровске.

На очереди Азов, Белгород, Екатеринбург, Иркутск, Каменск-Уральский, Киров, Новороссийск, Саранск и Улан-Удэ. В нашем турнире примут участие три состава «Мордовии-2009» (тренеры - Алексей Федюнин и Александр Корнеев), «Мордовия-2010» (тренеры - Рафаэль Асирян и Алексей Бессонов), а также юные футболисты из Пензы и Рузаевки. Формат матчей - «7 на 7» (2 тайма по 20 минут).

26 июня, III тур

10.00 - «Мордовия-1» - «Земляков» СШ-8

10.00 - «Мордовия-3» - «Мордовия-2010»

11.00 - «Агромаркет» СШ-8 - «Мордовия-2»

11.00 - «Земляков» СШ-8-2010 - ДЮСШ г. Рузаевка

Стыковые матчи

12.00 - А1 - В2; 12.00 - А2 - В1

13.00 - А3 - В4; 13.00 - А4 - В3

27 июня, стыковые матчи

10.00 - А4 - В4; 10.00 - А3 - В3

11.00 - А2 - В2; 11.00 - А1 - В1

12.15. Закрытие турнира. Награждение победителей.