Саранские ребята загрузят себя футболом

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Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии отчитались о своих заработках
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию