«Мордовия-2006» - в квартете сильнейших

Спорт

13-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» вернулись из столицы Марий Эл, где проходил предварительный этап первенства России в зоне «Приволжье» среди юношеских команд 2006 года рождения. 
Саранская команда хорошо провела первый групповой этап, однако завоевать одну из трех путевок в финал Приволжья ей не удалось. 
В решающих матчах подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина с одинаковым счетом 0:2 уступили представителям тольяттинской «Академии Коноплева» и РЦПФ «Нижний Новгород». Таким образом, призовую «тройку» составили «Академия-2007», ковернинская «Волна» и юные нижегородцы.
Людмила АНЮТИНА

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