В Саранске пройдет финал IX летней Спартакиады учащихся по синхронному плаванию

IX летняя Спартакиада учащихся России продолжает своё шествие по городам страны. Саранск уже принял отборочные состязания (II этап) по дзюдо, велоспорту-шоссе, греко-римской и вольной борьбе, лёгкой атлетике, а также финальный этап по художественной гимнастике. На очереди - финал по синхронному плаванию.

На следующей неделе, с 5 по 7 июля, Дворец водных видов спорта примет более двухсот участников финала синхронного плавания. За награды соревнований поборются представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Краснодарского, Приморского краев, Новосибирской, Ростовской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской, Калининградской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Удмуртской Республики.

Синхронисты постараются покорить зрителей и судей изяществом линий, безупречностью фигур, точностью технических элементов, исключительной музыкальностью и великолепной физической подготовкой. Соревнования пройдут в личных и командных дисциплинах, соло, дуэтах, группах, комби.

Синхронное плавание - сложный и очень красивый вид спорта. Элементы и музыка - это во многом исключительно фантазия тренера, хотя в технической программе список элементов жестко определен. На соревнованиях синхронистки должны постараться использовать всю площадь бассейна, выступать в различном темпе и ритме.

Людмила АНЮТИНА