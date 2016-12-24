В Саранске пройдет финал IX летней Спартакиады учащихся по синхронному плаванию

Не тот фасон
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине
Бывшего банкира будут судить за продажу магазинов и корабль для Кевбрина
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Топ-менеджера одного из мордовских банков раскрутили на 4 миллиона рублей за трудоустройство на солидную должность
Дело 21-летней Софии Кечиной о надругательстве над российским флагом передано в суд
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
12 июня Саранск отмечает 378-летие
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Минобороны РФ ужесточает правила призыва граждан на военную службу
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию