В Саранске прошел чемпионат Мордовии по спортивной ходьбе

В столице Мордовии прошли республиканские соревнования по ходьбе памяти Евгения Маскинскова.

Евгений Маскинсков - наш земляк, родился в селе Александровка Лямбирского района. Евгений Иванович - заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады в Мельбурне (1956) по спортивной ходьбе, дистанция 50 км, чемпион Европы 1958 года. После завершения спортивной карьеры работал тренером в Саранске. Соревнования памяти Евгения Маскинскова проходят в столице Мордовии регулярно. 21 июня под сводами Футбольно-легкоатлетического манежа Саранска прошли очередные соревнования по ходьбе: командный чемпионат и первенство Республики Мордовия. Участниками стартов стали 200 спортсменов разных возрастов из столицы и районов Мордовии, а также гости из Москвы. У каждого возраста - свои победители.

Всего неделю назад завершился чемпионат России по спортивной ходьбе, на котором мордовские спортсмены выступили триумфально, и вот новые соревнования. Это не случайность. Традиционно спортсмены подводят свою форму именно к главным стартам, Чемпионат России - один из них. Пока форма не ушла, и проводят республиканские соревнования.

После соревнований победительница Елена Лашманова отметила, что довольна результатом и тем, что судьи, среди которых были представители не только из Саранска, но и из других городов, не вынесли ей ни одного предупреждения.

Результаты:

Мужчины 1996 г.р. и старше, 3000 м

1 место - Кудашкин Алексей;

2 место - Евстифеев Роман;

3 место - Раков Сергей.

Женщины 1996 г.р. и старше, 3000 м

1 место - Лашманова Елена;

2 место - Хасанова Эльвира;

3 место - Голубечкова Дарья.