В Саранске прошел чемпионат Мордовии по спортивной ходьбе

Спорт

В столице Мордовии прошли республиканские соревнования по ходьбе памяти Евгения Маскинскова. 
Евгений Маскинсков - наш земляк, родился в селе Александровка Лямбирского района. Евгений Иванович  - заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады в Мельбурне (1956) по спортивной ходьбе, дистанция 50 км, чемпион Европы 1958 года. После завершения спортивной карьеры работал тренером в Саранске. Соревнования памяти Евгения Маскинскова проходят в столице Мордовии регулярно. 21 июня под сводами Футбольно-легкоатлетического манежа Саранска прошли очередные соревнования по ходьбе: командный чемпионат и первенство Республики Мордовия. Участниками стартов стали 200 спортсменов разных возрастов из столицы и районов Мордовии, а также гости из Москвы. У каждого возраста - свои победители.
Всего неделю назад завершился чемпионат России по спортивной ходьбе, на котором мордовские спортсмены выступили триумфально, и вот новые соревнования. Это не случайность. Традиционно спортсмены подводят свою форму именно к главным стартам, Чемпионат России - один из них. Пока форма не ушла, и проводят республиканские соревнования.
После соревнований победительница Елена Лашманова отметила, что довольна результатом и тем, что судьи, среди которых были представители не только из Саранска, но и из других городов, не вынесли ей ни одного предупреждения. 
Результаты: 
Мужчины 1996 г.р. и старше, 3000 м 
1 место - Кудашкин Алексей; 
2 место - Евстифеев Роман; 
3 место - Раков Сергей. 
Женщины 1996 г.р. и старше, 3000 м 
1 место - Лашманова Елена; 
2 место - Хасанова Эльвира; 
3 место - Голубечкова Дарья. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Не тот фасон

Родителей заставляют покупать школьную форму для детей в определенном магазине

Cтрашные взрывы в Дзержинске

Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии

Штраф вместо приговора

Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Дитя без глаза

В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте

Конкурс красоты

№25  Юлия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу