Стал известен календарь игр Кубка РФС (U-15)

Cтрашные взрывы в Дзержинске
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...