Стал известен календарь игр Кубка РФС (U-15)

Спорт

Утвержден календарь игр Кубка РФС среди юношеских команд 2005 года рождения профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ в зоне «Приволжье». Соревнования пройдут на стадионе «Торпедо» города Тольятти с 30 июня по 8 июля. 
Регион-13 представят воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» - футболисты «Мордовии-2005» (тренеры - Денис Кукушкин и Никита Рокунов). Соперниками саранской команды на групповой стадии станут: 
30 июня - матч открытия - «Акрон-СДЮСШОР-12-Лада» Тольятти, начало в 09.30
1 июля - «Сызрань-2003», начало в 13.30 
2 июля - «Волга» Ульяновск, начало в 13.30
4 июля - «Зенит-Ижевск», начало в 11.30
5 июля - «КАМАЗ» Набережные Челны, начало в 11.30.
Желаем нашей команде хорошей игры 
и достойных результатов!

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