«Тамбов» и «Спартак» сыграют в Саранске

Спорт

В прошлом номере наш еженедельник сообщил, что Саранск лишился Премьер-лиги. Но, как говорится, не успела высохнуть краска на только что отпечатанной газете, как все поменялось. Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков в интервью News.ru рассказал, где команда проведет домашние матчи. 
- В связи с той ситуацией, которая произошла на «Волгоград Арене» (около стадиона смыло грунт - прим. ред.), нам пришлось вносить корректировки. Надо было уже окончательно определяться с тем, где мы начнём новый сезон, надо было оповещать о своём итоговом выборе соперников. Непонятно, когда ситуация в Волгограде нормализуется, поэтому было принято решение сделать домашним для нас стадион в Саранске. Тем более что нам там идут навстречу - готовы перебазировать на время «Мордовию» на стадион «Старт», отдав «Тамбову» «Мордовия Арену». Руководство региона создаёт все условия для того, чтобы нам было комфортно.
Первая домашняя игра ФК «Тамбов» с московским «Спартаком» пройдет в Саранске 27 июля, начало в 16.30. 4 августа «Тамбов» сыграет с тульским «Арсеналом», 17 августа в столицу Мордовии приедет «Краснодар», а 24 августа - «Динамо» из Москвы.

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