Футбольная «Мордовия» готовится к новому сезону

Летний отпуск у футболистов традиционно короткий, не успели закончить чемпионат, как надо готовиться к новому сезону. Ряд игроков «Мордовии» покинули команду, сейчас на просмотре находятся сразу несколько футболистов. Первая контрольная игра завершилась безголевой ничьей.

20 июня футболисты «Мордовии» провели двусторонний матч. Игра проходила на стадионе «СШОР по легкой атлетике», где год назад, в дни чемпионата мира по футболу, тренировалась сборная Панамы. Игра проходила в формате 65 минут. Первый тайм занял 35 минут, второй - 30 минут. Игроки в желтых манишках оказались успешнее, победив игроков в белых манишках со счетом 3:1. В составе «желтых» отличились футболисты, находящиеся в настоящий момент в нашем клубе на просмотре. Дважды цель поразил Константин Базелюк. Еще один гол в активе Максима Лаука (с передачи Базелюка). В составе «белых» взятием ворот отметился 17-летний местный воспитанник Александр Ермаков.

Контрольная игра с димитровградской «Ладой», состоявшаяся 22 июня, итоговым счетом не порадовала. Наша команда уступила со счетом 1:2, единственный гол за «Мордовию» забил Сергей Сорокин.

Но на то и межсезонье, чтобы работать над ошибками, нарабатывать новые схемы и связи между игроками на поле. До старта чемпионата есть еще пара недель.

P.S. Контрольный матч с саратовским «Соколом» завершился волевой победой «Мордовии» - 3:1.

Людмила АНЮТИНА, фото Евгения СУЛЕЙМАНОВА