Футбольная «Мордовия» готовится к новому сезону

Штраф вместо приговора
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
Руководитель МВД по РМ 57-летний Юрий Арсентьев покинул свой пост. Указом Президента России Владимира Путина он назначен на должность...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Споры по ОСАГО будет разрешать финансовый омбудсмен
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...