Мордовские ходоки выиграли первенство России

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Елена Лашманова одержала победу на дистанции 20 километров на чемпионате России по спортивной ходьбе, который проходил в Чебоксарах 15-16 июня.

Спортсменка из Мордовии финишировала с результатом 1 час 27 минут 19 секунд. Ближайшая преследовательница, Эльвира Хасанова, также представляющая Мордовию, отстала от победительницы на 54 секунды. Третьей к финишу пришла Надежда Сергеева, выступающая за Московскую область (1:30.54).

В аналогичном виде у мужчин весь пьедестал заняли представители Мордовии. Победу одержал Сергей Широбоков, преодолевший дистанцию за 1 час 19 минут 26 секунд. Серебро досталось Роману Евстифееву (1:21.17), бронзовую медаль завоевал Алексей Кудашкин (1:21.30).

Еще одна спортсменка, тренирующаяся в Саранске, Клавдия Афанасьева победила на дистанции 50 км. Она показала результат 3 часа 57 минут и 7 секунд и стала первой россиянкой, прошедшей дистанцию 50 км быстрее четырех часов. Мировой рекорд на этой дистанции установлен китаянкой Лю Хун, которая победила 9 марта на турнире в Китае с результатом 3:59.15.

- Очень довольна результатом! - сказала после финиша Клавдия. - Надеялась на высокий результат, рада, что побила рекорд. Мне дистанция 50 км по душе. Были моменты сегодня, когда стало тяжело, но старалась перетерпеть. Тренеры по дистанции подсказывали, поддерживали, спасибо им. Сейчас у меня одно желание - отдохнуть.

Ввиду того, что членство ВФЛА в ИААФ приостановлено, судьям международной категории из других стран под угрозой дисквалификации запрещено обслуживать соревнования в России. Поэтому результаты (мировые рекорды, нормативы для отбора на международные старты, рейтинг мирового сезона), показанные на соревнованиях по спортивной ходьбе в России, не могут быть засчитаны.

- Мы все переживаем, что до сих пор нет допуска, но надеемся, что нас когда-нибудь все-таки допустят, - приводит ТАСС слова Лашмановой. - Поэтому и подготовка получается нервозной. Но обидно, что год за годом мы пролетаем. Но все равно надеюсь на лучшее. Несмотря на то, что у меня нет нейтрального статуса, я слежу за выступлениями своих зарубежных коллег. Основными соперницами для нас всегда были представительницы Азии, но сейчас и девочка из Колумбии показывает высокие результаты.

Будем надеяться, что период отстранения российских атлетов скоро закончится, и наши спортсмены будут иметь возможность выступать на европейских и мировых соревнованиях.