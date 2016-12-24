«Запад» - первый на «Переправе»

С 11 по 15 июня в Саранске на стадионе «Старт» проходил турнир молодежных сборных команд - Кубок ПФЛ «Переправа», цель турнира - выявление молодых талантливых российских футболистов не старше 21 года, имеющих перспективу заиграть в Российской Премьер-лиге.

На «Переправу» съехались сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», выступающие в футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20). Команды были разбиты на две группы. В группу «А» вошли «Запад», «Центр» и «Восток», в группу «В» - «Урал-Приволжье», сборная России (U-20) и сборная команда группы «Юг».

Сборная России U-20, несомненно, была фаворитом. Все ждали от нее побед, однако команда проиграла два матча - стартовый и финальный. Но обо всем по порядку.

В субботу в матче за пятое место сборная «Востока» обыграла команду «Юга» (4:4, по пенальти - 4:2). Матч за третье место войдет в историю как первый разгром возрожденной «Переправы». В семи предыдущих встречах только один раз была зафиксирована разница больше одного мяча. Тут же «Центр» выиграл у сборной группы «Урал» со счетом 5:1! Хотя и этот матч мог получиться гораздо более упорным: до 45-й минуты голов не было. А уже на 49-й «Центр» вел 3:0, причем полузащитник «Зоркого» Кирилл Леонов успел сделать дубль. В итоге перед главным финалом средняя результативность Кубка ПФЛ «Переправа» выросла до 4,25 гола за игру!

В финал, как и ожидалось, вышла сборная России U-20 под руководством Михаила Галактионова. Им противостояла команда региона «Запад» Дмитрия Ефремова. Поединок завершился в пользу региональной сборной - 2:1. Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ четко воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-й и 73-й минутах. В самом конце второго тайма сборная России отыграла один мяч (отличился, кстати, лучший игрок группы «Запад» ОЛИМП - Первенства ПФЛ сезона-2018/19 Александр Долгов), но на большее ее уже не хватило. Голами за сборную группы «Запад» ПФЛ отметились защитник Кирилл Меркотан, выступающий за ФК «Долгопрудный», и полузащитник Никита Киреев из «Мурома».

Сборная «Запад» ПФЛ - Сборная России U-20 - 2:1 (0:0)

«ЗАПАД»: Ребров, Масальский, Тарасов, Меркотан (Хохлов, 64), Каракоз, Ботака-Иобома, Кузин, Ежов, Рябоконь (Корольков, 89), Дмитрюк (Каптилов, 71), Киреев (Ушатов, 85).

РОССИЯ U-20: Гойло («Зенит»), Каккоев («Томь»), Скроботов («Зенит»), Горшков («Чертаново»), Лелюхин («Пафос», Кипр), Игнатов («Спартак», М), Лесовой («Арсенал», Т), Маслов («Спартак», М), Капленко («Зенит»), Прудников («Чертаново»), Киселев («Крылья Советов»). На замену вышли: Махатадзе, 46 («Казанка»), Долгов, 46 («Казанка»), Рыбчинский, 46 («Казанка»).

Голы: Меркотан, 49 (1:0). Киреев, 73 (2:0). Долгов, 90 (2:1).

Предупреждения: Киселев, 35. Тарасов, 64. Хохлов, 86. Каптилов, 90.

Судьи: Холин (Майкоп), Равилов (Саранск), Крюков (Саранск).

«Переправа». Результаты группового турнира

Группа А

Запад - Центр - 1:0

Восток - Запад - 0:0

Центр - Восток - 3:2

Группа В

Урал-Приволжье - Россия U-20 - 3:2

Юг - Урал-Приволжье - 4:3

Россия U-20 - Юг - 2:0