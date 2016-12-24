Базелюк станет игроком «Мордовии»?

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Накануне все спортивные порталы облетела весть - Константин Базелюк станет футболистом саранской «Мордовии». Футболист является свободным агентом, а потому достанется саранскому клубу бесплатно.
26-летний Базелюк является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2013 по 2019 год. Всего за «армейцев» форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также Базелюк на правах аренды играл за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвку». Сыграл семь матчей за молодёжную сборную России, в которых забил пять голов.
Будем надеяться, что высокий (185 см) нападающий приживется в «Мордовии» и станет одним из лидеров команды.
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