«Мордовия» провела первый контрольный матч

В воскресенье на стадионе учебно-тренировочной базы ФК «Мордовия» в парке Ленинского района прошел первый контрольный матч футбольной «Мордовии». Соперником стал тольяттинский «Акрон», вышедший в ПФЛ.

До перерыва возможность проявить себя была предоставлена большой группе футболистов, находящихся на просмотре. Во второй половине матча за «Мордовию» выступали преимущественно местные воспитанники.

Встреча закончилась нулевой ничьей. С учетом большого количества новичков местами команда из ПФЛ выглядела сыграннее. В целом игра была равна, изобиловала множеством единоборств. Опасных моментов с обеих сторон было создано не так много. Однако результат в таких играх не главное. После матча главный тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин прокомментировал игру и ответил на несколько вопросов журналистов «ВС».

- Сейчас очень много игроков находится на просмотре. Нам важно было увидеть в деле тех, кто приехал в наш клуб на просмотр, оценить состояние перспективной местной молодежи, собрать всю необходимую информацию по этим футболистам, отсюда два разных состава. У нас сейчас начались сборы, специально к этой игре не готовились. У нас были двухразовые тренировки с хорошей нагрузкой, сегодня каждый играл по 45 минут, на данном этапе этого достаточно.

- Как выбирали соперника?

- Тольяттинская команда - команда с хорошими футболистами. На самом деле в летний период достаточно тяжело искать команду для спаррингов. Кто на сборе находится, кто уезжает в другие регионы, и мы всё время обзваниваем Саратов, Нижний Новгород, Тольятти, Самару... Скоро будем играть с казанским «Рубином». Что касается соперника, то он выбирался под стать первому контрольному матчу. Мы знали, что на новый уровень «Акрон» выходит не просто так, а обладая весьма крепким по меркам ПФЛ составом. Это конкурентоспособная команда, которая просто обязана хорошо себя зарекомендовать.

- Никого не присмотрели в команде соперника?

- Когда играем, за своими больше смотрю, чем за чужими.

- Сборы у вас будут в Саранске?

- Да, готовиться к чемпионату будем здесь, условия у нас нормальные. Нам нужно только еще один спарринг найти, и все.

- По какому принципу будете комплектовать команду: брать игроков в аренду из клубов Премьер-лиги, тех, кто не проходит в состав, или заключать полноценные контракты с игроками ПФЛ, ФНЛ?

- В этом вопросе все зависит от наших денежных возможностей. В любом случае мы будем брать игроков для усиления команды, мы просматриваем игроков и ПФЛ, и Премьер-лиги, которых могут отдать в аренду. Для нас это выгодно, потому что приобретать мы никого не можем. Рассматриваем также свободных агентов.

- Можете назвать тех, кто уже точно останется в команде?

- Это те, у кого есть контракты, - Поярков, Ятченко, Сухарев, Стрелов. В ближайшее время начинаем подписывать контракты с местными футболистами - Орлов, Дворецков точно продлят контракты. Заранее не хотел бы говорить. От переговоров до подписания контрактов - целая пропасть.

- У нас в этом году опять молодая, практически новая команда…

- Как известно, часть игроков покинула клуб - у кого-то контракты закончились, и они ищут клубы, у которых более стабильная финансовая ситуация. Реалии таковы, что сейчас нам снова приходится выстраивать команду практически с чистого листа. Но, несмотря на это, селекция продолжается. Да, молодых в команде много, но и без опытных футболистов нельзя. Молодые учатся у опытных игроков. Наша задача - сплотить игроков, дать им сыграться. Это уже не ново для нас, мы подобное уже проходили, знаем, как работать в такой ситуации.

Следующая контрольная игра состоится 22 июня. Спарринг-партнером «Мордовии» выступит «Лада» (Димитровград) - клуб с традициями, возвращающийся в новом сезоне на профессиональный уровень. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АКРОН» Тольятти - 0:0

ФК «Мордовия»: 1-й тайм - Олег Смирнов (ФК «Тамбов»/«Томь» Томск)*, Илья Панин («Динамо-м» Москва)*, Андрей Хрипков (ФК «Нижний Новгород»)*, Игорь Климов (к), Евгений Стрелов, Руслан Навлётов, Максим Лаук (ФК «Армавир»)*, Антон Орлов, Филипп Дворецков, Сейт-Даут Гаракоев («Шукура» Кобулети, Грузия)*, Николай Иванников («Металлург» Липецк)*;

2-й тайм - Денис Шебанов (к), Данила Калиханов, Радик Юсупов, Руслан Навлётов, Евгений Стрелов, Динар Хайбуллин («КАМАЗ» Набережные Челны)*, Михаил Федак, Денис Соболев, Александр Ермаков, Сергей Сорокин («Химки-2»)*, Редван Османов (ФК «Севастополь»)*.

Главный тренер - Марат Мустафин.

Примечание: * - все футболисты, после фамилий которых в скобках указаны клубы, находятся в нашей команде на просмотре.