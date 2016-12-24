Саранск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике - спорт ЛИН

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С 14 по 16 июня на саранском стадионе «Старт» проходили чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Участниками соревнований стали 193 спортсмена из 28 регионов России. На сегодняшний день это рекордное количество регионов-участников.
За три дня были разыграны медали в беге на различные дистанции (100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 м), эстафете (4х100 м, 4х400 м), ходьбе (5000 м), метании копья и диска, прыжках в длину и в высоту, а также в толкании ядра.
Спортсмены Республики Мордовия завоевали 25 наград: 10 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Результаты спортсменов региона-13:
Первенство России
1 место - Тягушева Диана, прыжки в высоту;
1 место - Грачев Игорь, ходьба - 5000 м;
1 место - Пятаева Анастасия, ходьба - 5000 м;
1 место - Тягушева Диана, метание копья;
1 место - юниорки, эстафета 4х100 м;
2 место - Щербаков Денис, толкание ядра;
2 место - Буров Александр, прыжки в высоту;
2 место - Кузьмина Кристина, ходьба - 5000 м;
2 место - Цилин Руслан, метание копья;
2 место - юниоры, эстафета 4х100 м;
3 место - Емелькина Алина, прыжки в высоту;
3 место - Рожков Александр, прыжки в высоту;
3 место - Линева Елена, ходьба - 5000 м;
3 место - Чесноков Алексей, бег - 5000 м;
3 место - юниоры, эстафета 4х400 м.
Чемпионат России
1 место - Копаев Алексей, бег - 100 м;
1 место - Копаев Алексей, эстафета 4х100 м (Нижегородская обл./Республика Мордовия);
1 место - Рогожина Татьяна, прыжки в высоту;
1 место - Суринов Александр, ходьба - 5000 м;
1 место - Хохлова Алина, ходьба - 5000 м;
2 место - Копаев Алексей, прыжки в длину;
2 место - Дорогайкин Владимир, ходьба - 5000 м;
2 место - Хохлова Регина, ходьба - 5000 м;
3 место - Шукшин Виктор, прыжки в высоту;
3 место - Баранов Александр, ходьба - 5000 м.
«Китайцы боятся, что придет Россия и завоюет их!»
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