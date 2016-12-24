Гимнасты Мордовии - призеры всероссийских соревнований

С 13 по 16 июня в Сызрани проходили всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Турнир собрал десятки спортсменов из Сызрани, Москвы, Астрахани, Владимира, Казани, Пензы, Саранска, Тольятти, Ульяновска и Челябинска.

Нашу республику на соревнованиях представляли спортсмены ГБУ РМ «СШОР по спортивной гимнастике Л. Я. Аркаева» Дмитрий Фролов, Вадим Коршев, Константин Четвергов.

По программе мастеров спорта в личном первенстве абсолютным чемпионом стал представитель региона-13 Дмитрий Фролов. В финале отдельных видов гимнастического многоборья Дмитрию удалось завоевать три серебряные медали (кольца, прыжок, брусья) и две бронзовые (конь-махи, перекладина).

По программе 1-го спортивного разряда Константин Четвергов стал серебряным призером в упражнении на параллельных брусьях.

Поздравляем спортсменов и их тренеров - Владислава Козлова, Вильяма Катыня, Елену Ющенко. Желаем новых спортивных достижений!